Rescatan una neumática con unos 82 migrantes, entre ellos 3 fallecidos, a unos 142 km de Lanzarote

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las salvamares Al Nair y Acrux han rescatado en la madrugada de este miércoles una neumática con unos 82 inmigrantes, entre ellos tres fallecidos, cuando se encontraban a unos 142 kilómetros (77 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado Salvamento Marítimo.

El rescate se ha producido después de que sobre las 19.03 horas de este martes, 15 de septiembre, el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas recibiera una llamada procedente de una terminal satelital, con "muy mala" calidad de comunicación y en idioma francés.

En dicha llamada se indicó, en un principio, que la neumática estaba aproximadamente a unas 71 millas al noreste de Lanzarote, en zona SAR marroquí, por lo que tras realizar varias gestiones se determinó su posición y se informó a MRCC Rabat, que asumió la coordinación del caso movilizando al mercante CL Zenith, ya que se encontraba en la zona y localizó la embarcación.

Sin embargo, posteriormente MRCC Rabat solicitó la colaboración de Salvamento Marítimo por "carecer de medios para efectuar el rescate", motivo por el que desde el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, y bajo de dirección de la Capitanía Marítima de Las Palmas, se movilizó las embarcaciones salvamar Al Nair y Acrux.

VARIAS PERSONAS CAEN AL AGUA

De esta forma, según ha matizado el ente institucional, a las 04.27 horas de este miércoles, la salvamar Al Nair informó del inicio de la aproximación y maniobra de rescate a unas 77 millas náuticas de Arrecife, cayendo varias personas al agua durante la operación de rescate.

Si bien, indican que todos los ocupantes fueron recuperados, incluido tres cuerpos.

Asimismo a las 05.16 horas, la salvamar Al Nair comunicó que una de las personas rescatadas estaba en estado crítico, por lo que solicitó la intervención del helicóptero Helimer 211 para su evacuación médica.

Finalmente la salvamar Al Nair ha rescatado a 63 personas de origen subsahariano, entre ellos 56 hombres, cuatro mujeres, y los cuerpos de los tres fallecidos; mientras que la salvamar Acrux ha evacuado a 19 personas, también subsaharianas, entre ellos 15 hombres y cuatro mujeres. Se prevé que a primera hora de este miércoles desembarquen en el puerto de Arrecife.