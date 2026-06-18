Rescatan una patera con 64 migrantes a 87 kilómetros de Lanzarote

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo llega a un puerto canario con migrantes - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este jueves una patera con 64 migrantes a bordo cuando se encontraban a unos 87 kilómetros (47 millas náuticas) al este de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La salvamar Al Nair, coordinada por el Centro e Control de Salvamento de Las Palmas, ha realizado el rescate de 64 personas de origen subsahariano, entre ellos seis mujeres, que han sido trasladado al puerto de Arrecife, donde han arribado sobre las 01.00 horas.

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja asistió a los ocupantes y trasladó a uno, con traumatismo en tobillo leve, a un centro hospitalario.