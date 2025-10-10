La restauración de las cumbres de Famara (Lanzarote) se hace con el premio nacional 'Europa se siente verde'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de restauración de las cumbres de Famara (Lanzarote) ha resultado ganador del concurso nacional 'Europa se siente', con seis categoría, resultando ganador de la categoría 'Europa se siente verde'.

Así lo ha informado este viernes la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que ha desarrollado esta iniciativa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020),

'Europa se siente' es un certamen organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda que premia a los mejores proyectos con financiación europea a nivel nacional.

Al respecto, el consejero del área, Mariano H. Zapata, ha agradecido a la sociedad canaria su colaboración para hacerlo posible, afirmando que "personalidades públicas, instituciones, medios de comunicación, sociedad civil y ciudadanos de a pie se han volcado para traer a las islas este más que merecido reconocimiento".

Además, hizo especial hincapié en el trabajo de los técnicos del Servicio de Biodiversidad de la Consejería, destacando el importante papel de Sofía Rodríguez y Carlos Samarín, los directores técnicos, "que han sabido desarrollar un proyecto integral que ha involucrado a distintas ramas de la sociedad, como instituciones públicas, empresas privadas, entidades científicas, Ministerio de Defensa e, incluso, la comunidad educativa, a través centros como el IES Teguise, la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)".

EL PROYECTO

El proyecto de restauración de las cumbres de Famara, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros destinados a la conservación y restauración de un espacio único en Lanzarote que alberga más de 350 especies endémicas, con la producción y plantación de 10.000 ejemplares de flora nativa y una amplia participación social, educativa e institucional.

Con esta iniciativa no solo se ha recuperado parte del ecosistema de la cumbre de Famara, sino que ha creado una ventana de oportunidad para la vida, actuando como refugio y fuente de semillas para nuevas áreas en proceso de recuperación.