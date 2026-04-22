La restauración del óleo oculto del Parlamento de Canarias estará finalizada en agosto

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (d), en una reunión con los coordinadores de la restauración del óleo oculto de la Cámara - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha mantenido este miércoles un encuentro con Agustina Torino y el administrador de la empresa Cúrcuma, José del Rosario, responsables de los trabajos de recuperación de un escudo adherido al muro del hemiciclo, que ha permanecido oculto durante décadas bajo varias capas de pintura decorativa.

En la reunión la empresa ha informado a la presidenta del estado de la restauración y de los detalles de la última fase que se realizará en agosto, coincidiendo con el periodo inhábil parlamentario, debido a la necesidad de instalar andamios que imposibilitan el desarrollo normal de la actividad de la Cámara.

Los técnicos han determinado que la intervención debía ejecutarse por fases para garantizar tanto la conservación de la obra como el funcionamiento institucional, recoge una nota de la Cámara.

La primera fase, ya finalizada, ha consistido en el descubrimiento del lienzo, un proceso especialmente complejo en el que el equipo de seis restauradores ha tenido que retirar hasta cuatro capas de pintura superpuestas.

La segunda fase, prevista para agosto, abordará la restauración propiamente dicha, incluyendo la fijación de la policromía existente, la reintegración de las pérdidas en algunas zonas y, finalmente, la protección de la superficie pictórica.

Astrid Pérez ha destacado la relevancia de esta actuación para la conservación del patrimonio artístico del Parlamento de Canarias, subrayando que "esta obra forma parte de la historia de la Cámara y su recuperación permitirá devolver al hemiciclo un elemento esencial de su identidad".

La presidenta ha valorado además el esfuerzo realizado para impulsar y culminar estos trabajos, pese a las dificultades derivadas de la actividad parlamentaria.

La obra, atribuida al pintor palmero Manuel González Méndez, preside el hemiciclo y corresponde al repostero que permaneció oculto desde los años 80 del siglo XX, cuando fue cubierto durante la I Legislatura.

Su recuperación responde también a las recomendaciones de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, que en 2019 concluyó, tras diversas catas, la necesidad de restaurar este lienzo para devolver al salón de plenos un discurso artístico unitario.

Con la finalización de los trabajos en agosto, la pintura podrá contemplarse nuevamente en su versión original, recuperando para el público una obra de gran valor histórico y artístico dentro del patrimonio canario.

Se trata de un óleo sobre lienzo adherido al muro, datado inicialmente en 1906, con unas dimensiones de 252 por 173 centímetros. Según un informe de 2018 de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, la obra fue cubierta con un repostero en los años 80 del siglo XX.