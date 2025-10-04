La restauración de la rejería del convento de Las Catalinas, en La Laguna, finalizará en el primer trimestre de 2026 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife finalizará en el primer trimestre de 2026 los trabajos de restauración de la rejería del coro del convento de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, que cuentan con una inversión de 70.000 euros.

El coro, tanto en su parte alta como baja, forma parte de la Iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. En concreto, su restauración permitirá recuperar uno de los programas artísticos y propagandísticos más representativos del siglo XVII y principios del XVIII, según ha precisado la corporación insular en una nota.

El proyecto de conservación-restauración contempla, asimismo, un tratamiento individualizado de los distintos materiales y técnicas empleados en la obra, cada uno de los cuales presenta patologías específicas. En concreto, los trabajos incluyen análisis previos, consolidación de materiales y la recuperación de zonas de soporte o policromía perdidas, siempre con el máximo respeto a la obra original.

La rejería, cuya ornamentación se atribuye al prestigioso artista Cristóbal Hernández Quintana, constituye un conjunto único que, tras la intervención, recuperará su esplendor histórico y artístico.