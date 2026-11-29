SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Canarias. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Canarias elige 15 diputados al Congreso. Ocho corresponden a la circunscripción de Las Palmas y siete a la de Santa Cruz de Tenerife. El reparto que se muestra para el archipiélago reúne los escaños de ambas provincias.

CÓMO VOTÓ CANARIAS EN 2023

El PSOE obtuvo más votos que el PP en las generales de 2023, pero ambos lograron seis escaños. Los otros tres diputados se repartieron entre Coalición Canaria, Sumar y Vox.