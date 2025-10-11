El Retablo de la Virgen de la Soledad en La Laguna (Tenerife) recupera su aspecto original tras una restauración

El Retablo de la Virgen de la Soledad en La Laguna (Tenerife) recupera su aspecto original tras su restauración - TONY CUADRADO

Se trata de una pieza barroca ubicada en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este viernes la finalización de las obras de restauración del Retablo de la Virgen de la Soledad, una destacada pieza barroca ubicada en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna, que ha recuperado su aspecto original tras una rigurosa intervención técnica y artística.

En una nota de prensa, la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Estaban resalta que con esta actuación se recupere el valor estético del retablo y su autenticidad histórica, recordando a su vez el compromiso insular de que piezas de gran valor "sigan formando parte viva de la identidad cultural de la isla".

El proyecto, dirigido por el restaurador Marcos Hernández Moreno, ha contado con la colaboración de un equipo multidisciplinar de especialistas en historia del arte, restauración y conservación patrimonial, entre ellos profesores y expertos de la Universidad de La Laguna (ULL).

Esta intervención, con un presupuesto total de 56.924 euros, ha sido financiada mayoritariamente por el Cabildo de Tenerife, que aportó 43.624 euros, junto con la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, que contribuyó con 13.300 euros.

En concreto, se ha logrado recuperar la policromía ocre original del retablo, eliminando añadidos posteriores y devolviendo unidad y coherencia al conjunto.

Según detalla la corporación insular, los análisis estratigráficos e históricos confirmaron que el retablo --de estilo barroco, con dos cuerpos y tres calles-- fue concebido originalmente con una capa de preparación blanca sobre la que se aplicó un tono ocre, empleado como sustituto económico del dorado en épocas de penuria, probablemente posterior a la desamortización de Mendizábal.

El proyecto también abordó el tratamiento del frontal del altar, donde se hallaron motivos marmoleados y un Sagrado Corazón. A recomendación del equipo asesor de la ULL, se optó por una solución reversible que mantiene la lectura unitaria del conjunto sin perder el testimonio de los elementos originales.