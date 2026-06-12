Retrasada media hora la salida del vuelo del Papa desde Tenerife por problemas técnicos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 (EUROPA PRESS)

El vuelo de Iberia que debía despegar desde el Aeropuerto Tenerife Norte en la tarde de este viernes con el Papa se ha retrasado por problemas técnicos, según ha informado en un primer momento el piloto a los pasajeros del avión.

Según fuentes de Iberia consultadas por Europa Press, ha habido un problema técnico que están revisando sus especialistas de mantenimiento. Fuentes de la organización de la visita del Pontífice a España señalan que el vuelo se retrasa media hora.

León XIV, junto al Rey Felipe VI, ha abandonado el avión con tranquilidad y se ha desplazado al interior del aeropuerto, a un edificio anexo a la terminal, y desde la organización del viaje del Papa se calcula en unos 30 minutos el retraso.

Fuentes de Aena señalan a Europa Press que la operativa comercial funciona con normalidad y que se trata de un "problema técnico" de la compañía con ese vuelo.

Según ha detallado el piloto a bordo, donde aún se encuentra la delegación de periodistas, se va a intentar remolcar el avión para estar en el otro sentido porque el problema está vinculado al "viento en cola".

1095846.1.260.149.20260612173317