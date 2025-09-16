Revocan la prisión provisional al detenido por las quemaduras de una menor en Gran Canaria tras declaración de la chica

Archivo - Fachada de la vivienda en la calle Roque Nublo donde ocurriendo los hechos, a 16 de julio de 2025, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España). Una menor de 17 años se encuentra en estado crítico en - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Los hechos ocurrieron en julio y la joven ha podido ahora declarar ante la Policía, apuntando a un incendio fortuito

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha revocado este martes la prisión provisional dictada el 21 de julio contra el joven magrebí de 20 años detenido por su implicación en las quemaduras que sufrió el día 16 del mismo mes una menor española tutelada de 17 años en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que la autoridad judicial ha acordado la libertad provisional aunque le mantiene la condición de investigado mientras continúen las pesquisas, ya que la declaración de la menor coincide con la del joven.

En concreto, la joven, ya mejorada de sus heridas, ha podido prestar declaración ante agentes de la Policía Nacional y su relato coincide con el del investigado, apuntando ambos a un caso de incendio fortuito.

Por su parte, el caso se sigue investigando y el auto, además de la libertad provisional, obliga al varón a comparecer 'apud acta' semanalmente ante el Juzgado y le prohíbe salir de la isla de Gran Canaria.

Con todo, el juez mantiene al implicado la condición de investigado por los hechos mientras se determina si concurre o no una eventual imprudencia en el origen del incendio.