Rodríguez garantiza el "máximo" de fondos europeos para La Palma pero apenas llegan a los 24,5 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May.

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha garantizado este lunes que la isla de La Palma recibirá el "máximo" de recursos económicos del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para acometer la reconstrucción de la isla pero ha admitido que es "muy pequeño" y no podrá superar los 24,5 millones.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha apuntado que el informe de daños públicos y privados, que contabiliza 982 millones, fue entregado a la Comisión Europea a comienzos de abril por parte del Ministerio de Hacienda.

Ha indicado que estos fondos económicos solo se pueden destinar al sector público y las infraestructuras por lo que ha reconocido que "la respuesta a la reconstrucción" de la isla "no está en este fondo" sino en los presupuestos ordinarios y extraordinarios que pueda diseñar todas las instituciones.

El vicepresidente canario entiende la "preocupación y la desesperanza" que hay en la isla pero ha precisado que la comisión mixta, donde se sientan todas las administraciones públicas, es el órgano adecuado para debatir la reconstrucción, lo mismo que la comisión específica del Parlamento.

En este sentido, ha comentado que el Gobierno canario ha incluido en la programación de los fondos ordinarios 2021-27 de la UE el proyecto del balneario de la Fuente Santa, en Fuencaliente, lo que permitirá liberar al Cabildo diez millones de euros del Fdcan que se utilizarán para otras necesidades.

CC-PNC RECLAMA UN PLAN DE PAGOS "CREÍBLE"

Lady Barreto (CC-PNC) ha instado al vicepresidente a "despejar dudas" sobre las pérdidas de la parte privada en la erupción ya que muchos plataneros le han confesado, por ejemplo, que no saben si en otoño habrá abandonado la isla para irse a vivir a Tenerife.

Por ello, ha solicitado a las administraciones públicas que diseñen un plan de pagos "a varios años y que sea creíble" e incluya fondos para reconstruir viviendas, pagar fincas, desenterrarlas de la lava, viviendas turísticas o segundas residencias, "de lo urgente a los menos urgente".

Ha indicado que el decreto aprobado por el Gobierno en diciembre "es solo un camino", subrayando que "si no hay dinero" no se va a poder hacer "nada" pues los 60.000 euros que da el Estado por vivienda perdida no son suficientes y no se sabe "cuando van a cobrar" los 30.000 euros comprometidos por el Gobierno de Canarias.

Barreto ha insistido en que "hay que darle esperanza" a la gente, porque "ya no les quedan ni lágrimas que soltar" y en la isla "hay un poso de cabreo contra todo el mundo". "Son menos de 1.000 millones, no es mucho ni para el Gobierno Canarias ni para el Estado", ha agregado.