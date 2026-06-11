Rosa Dávila confía en que Tenerife se convierta en "símbolo de empatía y dignidad" con la visita de León XIV

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante una visita al taller de Ayats, a 24 de febrero de 2026, en Arbúcies, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, espera que Tenerife se convierta este viernes en "símbolo de empatía, de dignidad y de defensa de los derechos humanos" con la visita del Papa León XIV a la isla en el marco de su viaje apostólico a España.

"Creemos que esa mirada del Santo Padre puede ayudar a que el mundo comprenda mejor lo que aquí estamos viviendo", ha expresado en declaraciones facilitadas a los medios en relación a una estancia con un "enorme significado humano, social y moral" que pondrá el foco en la emergencia migratoria padecida por el archipiélago canario.

Dávila ha recalcado, asimismo, que la visita del Papa León XIV no solo será "un acontecimiento histórico", sino también una mirada "hacia una tierra que conoce de cerca la realidad migratoria, la acogida y la responsabilidad de ser frontera sur de Europa". De este modo, ha recordado la naturaleza de un "pueblo solidario, abierto y consciente" que "nunca ha dado la espalda al sufrimiento".

La presidenta insular ha recordado la coordinación emprendida en la isla para recibir al Santo Padre este viernes, con un dispositivo "extraordinario" en torno a la seguridad, emergencias y atención sanitaria, junto al refuerzo del transporte público para facilitar el acceso a actos en los que se prevé una gran afluencia de asistentes.

"Mañana, Tenerife mostrará algo muy importante al mundo: La isla se convierte en símbolo de empatía, de dignidad y de defensa de los derechos humanos, y esa mirada del Santo Padre puede ayudar a que el mundo comprenda mejor lo que aquí estamos viviendo", ha añadido.