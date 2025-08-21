El Rosario traslada a Subdelegación del Gobierno los problemas de desabastecimiento de Tenerife II en cada verano - AYUNTAMIENTO EL ROSARIO

El alcalde del municipio recalca que desde Instituciones Penitenciarias "ni han cumplido" con las mejoras en el almacenamiento de agua ni con obras en la red de suministro que pudieran paliar este problema

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, ha visitado este jueves el Ayuntamiento de El Rosario para interesarse por la problemática situación de abastecimiento de agua del centro penitenciario Tenerife II. En el encuentro ha trasladado su "preocupación" por las afecciones que pueda sufrir tanto la prisión como la población de las zonas cercanas de Llano del Moro y de La Esperanza.

Por su parte, el alcalde, Escolástico Gil, le ha informado, tal y como reivindica desde hace años, que esta situación se repite "cada verano", por lo que le agradeció el interés por intentar buscar soluciones, según ha informado el Ayuntamiento en una nota emitida a los medios.

Ha explicado que Llano del Moro y La Esperanza "sufren desde hace 37 años" las consecuencias de "imponer", en su día, una cárcel en un territorio agrícola, que unido a la crisis hídrica que sufre la isla, el aumento de la población en zonas como Llano del Moro y el gasto "insostenible" de 270.000 litros de agua diaria por parte de los casi 1.000 presos y 400 funcionarios, hace que los problemas de abastecimiento de agua sean "una constante".

Asimismo, el primer edil ha detallado que las reivindicaciones para solucionar el problema de abastecimiento de la cárcel son conocidas desde hace tiempo por hasta tres ministros y por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, "sin que hayan estado a la altura" ante un municipio "solidario" como El Rosario.

"El Rosario no se merece este trato y sus vecinos no tienen por qué sufrir los daños colaterales de la mala planificación de una infraestructura crítica del Estado como es una cárcel", ha advertido.

De hecho, el alcalde ha recalcado que desde Instituciones Penitenciarias "ni han cumplido con las mejoras en el almacenamiento de agua de la prisión para aumentar su capacidad, ni con obras en la red de suministro que pudieran paliar este importante problema".

En este sentido, el mandatario rosariero ha informado a Jesús Javier Plata sobre la contratación de un proyecto por parte del consistorio que contemple el trazado de una red de suministro de agua directa a la prisión e independiente de la del resto de la población que resolvería la situación.

Por otro lado, Escolástico Gil comunicó al subdelegado la petición de los responsables sindicales de los funcionarios de prisiones de Tenerife II de conocer la postura municipal sobre este asunto, puesto que hasta el momento solo disponen de la información que les traslada Instituciones Penitenciarias.