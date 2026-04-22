Sale a información pública la declaración del Templo Masónico de Santa Cruz como 'Lugar de Memoria Democrática'

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Memoria Democrática ha acordado sacar a información pública el expediente de declaración como 'Lugar de Memoria Democrática' del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Lucas.

El acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que el plazo durará 20 días con el fin de que se estudie y se presenten alegaciones, bien en cualquiera de los registros de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la propia página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El templo, rehabilitado recientemente por el Gobierno central tras una inversión de tres millones de euros, es el mayor construido en España antes del inicio de la Guerra Civil promovido por la Gran Logia de Añaza, diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz en 1900 y finalizado cuatro años más tarde.

El inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2001, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007 y se caracteriza por una fachada de inspiración egipcia, con columnas palmiformes, esfinges y el emblemático 'ojo que todo lo ve' a modo de símbolos de conocimiento y trascendencia.