Salvamento Marítimo intercepta este sábado otro cayuco localizado navegando a cinco millas de El Hierro

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 11 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha escoltado este sábado hasta La Restinga, en la isla de El Hierro, a un cayuco con personas migrantes en su interior que fue localizado navegando a unas cinco millas de la isla.

La embarcación irregular fue localizada por un eco radar de la Guardia Civil, sobre las 9.00 horas de este sábado, por lo que, recibida la alerta, el organismo estatal procedió a movilizar a la Salvamar Navia para que saliera a su encuentro.

Una vez en el lugar, se reporta que las personas que se encuentran a bordo del cayuco estaban "muy agitadas" a bordo de una embarcación con una importante escora a estribor y un francobordo mínimo.

La salvamar Navia procedió, asimismo, a escoltar a la embarcación hasta su llegada al Puerto de La Restinga. A las 9.52 horas, se procedió el desembarque en la isla, si bien aún no ha trascendido el número de personas migrantes que arribaron a La Restinga.

Por razones de seguridad, también se movilizó a la salvamar Diphda, como apoyo a la tripulación de la Navia para asistir en un desembarque ordenado y seguro a la llegada a puerto.