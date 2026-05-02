Salvamento Marítimo rescata a 40 personas migrantes a bordo de una neumática próxima a Fuerteventura

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA) , 2 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a unas 40 personas migrantes que viajaban con destino a Canarias a bordo de una neumática que fue localizada en aguas próximas a la isla de Fuerteventura.

Los hechos se producen después de que el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas recibiese el aviso de una patera que salió de El Aaiún y que se encontraba navegando hacia Canarias, por lo que se procedió a informar a buques en zona y a movilizar al Helimer 205 de Salvamento, según ha informado el organismo estatal en una nota.

Posteriormente, la Guardia Civil informó, a través de un eco radar de la posible posición de la neumática, a la que dirigió el helicóptero, que confirmó finalmente su avistamiento. Los controladores movilizaron a la salvamar Izar y, mientras, desvió hacia la posición de la patera al buque San Alberto, que estaba a 10 millas de distancia.

Minutos antes de las 14 horas de este sábado, la salvamar Izar llegó a la posición de la neumática e inició la maniobra de rescate, auxiliando a 40 personas, magrebíes y subsaharianos, que iban a bordo de la neumática.

Los migrantes son todos varones, excepto una mujer, y están en aparente buen estado de salud.

La salvamar Izar ya navega hacia el puerto de Gran Tarajal, a donde prevé llegar sobre las 16:40 horas.