Salvamento Marítimo rescata a 47 personas migrantes de una patera que navegaba a 10 millas de Fuerteventura

Archivo - Salvamar de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 5 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a unas 47 personas migrantes a bordo de una patera que fue localizada navegando a 10 millas al sureste de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura.

El aviso fue notificado sobre las 14:40 horas, cuando el 112 contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas para reportar la localización de una patera que había sido avistada por una embarcación de recreo, según ha informado el organismo estatal.

Los controladores marítimos procedieron a movilizar la salvamar Izar. La embarcación de recreo, en contacto con Salvamento, aguardó en la zona hasta la llegada de la unidad de rescate, mientras el SIVE de la Guardia Civil confirmó ecos en la zona de avistamiento.

A las 16:36 horas, la salvamar Izar procedió al rescate de 47 personas migrantes, todo ellos en aparente buen estado, entre ellos 36 varones magrebíes y una mujer, más 10 varones subsaharianos.

La salvamar navega en estos momentos hacia Gran Tarajal, y prevé arribar a tierra sobre las 18.00 horas de este domingo.