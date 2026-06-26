Salvamento Marítimo rescata a 81 personas migrantes a bordo de un cayuco en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Salvamento Marítimo en el rescate de un grupo de migrantes a bordo un cayuco que fue interceptado al sur de Gran Canaria cuando navegaba hacia las islas procedente del continente africano - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este jueves a 81 personas migrantes a bordo de un cayuco que fue localizado navegando al este de la isla de Lanzarote.

El aviso fue registrado a última hora de la noche y, una vez rescatados por el organismo estatal, fueron trasladados hasta el muelle de Arrecife, a donde arribaron sobre las 23.30 horas, según ha detallado a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Una vez en tierra, fueron atendidos por el dispositivo sanitario desplegado en el lugar, entre ellos efectivos sanitarios de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja.