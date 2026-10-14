Salvamento Marítimo rescata a dos tripulantes de una embarcación que se hundía al sur de Maspalomas (Gran Canaria)

Salvamento Marítimo durante el rescate de dos tripulantes de una embarcación semirrigida que se hundía en aguas de Maspalomas, en Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este miércoles a los dos tripulantes de una embarcación semirrígida que se estaba hundiendo a unos 28 kilómetros (15 millas náuticas) al sur de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el ente institucional.

Tras recibir la alerta el Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas movilizó el Helimer 204, que rescató a los tripulantes y los trasladó hasta el aeropuerto de Gando.

Asimismo activaron a la salvamar Macondo que consiguió dar remolque a la embarcación hasta Arguineguín, en Mogán.