Los Salvapantallas dan el punto de partida del Carnaval 'Studio 54' de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Salvapantallas --formado por Nacho Rivas, Alex Labao, David Campodarve y Daniel Delgado-- han dado este viernes el punto de partida del Carnaval 'Studio 54' de Las Palmas de Gran Canaria durante el pregón de unas fiestas que este año no tendrán restricciones.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que el fin de la pandemia también se celebró con la vuelta de la pista de baile, por lo que el público se rindió ante unos pregoneros que, además de contar recuerdos, rememorar sus lazos con la fiesta y compartir sueños, ofrecieron ocho himnos del pop y el rock: Night Fever, Celebration, Funky Town, September, That's the Way (I Like It), I'm So Excited, Disco Inferno y el inmortal I Will Survive.

Luego, Los Salvapantallas brindaron un medley de casi 20 minutos de duración con el que rindieron tributo a temas y grupos que forman parte del imaginario de cualquier melómano.

El aforo completo, 6.500 personas entre gradas y pista de baile, también fue testigo de un momento emotivo, el especial recuerdo a figuras del Carnaval recientemente desaparecidas: Arturo García y Ruymán Rodríguez, pero también a 'La abuela del Carnaval', Fernando Méndez o Xayo.

Finalmente, en el capítulo de despedidas no faltó un homenaje a Manolo Vieira, a quien dedicaron el pregón, aunque no se vivió un minuto de silencio, sino una ovación de los presentes al humorista.