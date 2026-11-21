El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este sábado su "respeto" a un pueblo "magnífico y solidario" como el de la isla de El Hierro, en pleno repunte en la llegada de cayucos en el mes de noviembre y que ha tensionado la red de acogida.

En un mitin ante unas 3.000 personas celebrado en el terrero de lucha de Puerto de la Cruz ha comentado que reconocer los derechos de las personas migrantes es un ejemplo de "buena política" y ha recordado la vida de su familia, con un abuelo que vivió en Alemania y su propio padre, que trabajó allí en pleno franquismo.

Por ello, ha afeado a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha dicho que España necesita a los inmigrantes para que los españoles puedan tener hijos. "Quien ha vivido siempre de los privilegios no puede defender los derechos", ha explicado.

Además ha comentado que su Gobierno seguirá "apostando por Canarias" y resaltado especialmente el papel del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de quien ha dicho que es "uno de los mejores".

De hecho lo ha descrito el "macgyver de la política" porque siempre que hay un problema "encuentra una salida", tal y como ha demostrado en Ceuta, El Hierro o tras la erupción de La Palma. "Siempre ha negociado y llegado a acuerdos y es lo que necesita Canarias al frente de la comunidad autónoma", ha explicado.