Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP ante el Marco Financiero Plurianual de la UE

Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP en el Marco Financiero Plurianual de la UE - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha remitido recientemente una carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que ha garantizado su respaldo a la defensa de los intereses del archipiélago y de todas las regiones ultraperiféricas en la negociación del Marco Financiero Plurianual de la UE.

En su misiva, de la que ha dado cuenta este martes el Gobierno Canario con una nota a los medios, Sánchez habría defendido, asimismo, que "España exige y seguirá exigiendo" que el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 "tenga plenamente en cuenta" las particularidades y necesidades de las Regiones Ultraperiféricas.

Además, según el Gobierno canario, el jefe del Ejecutivo estatal ha confirmado a Fernando Clavijo que defenderá ante la Comisión Europea cambios en la propuesta redactada por el equipo de Ursula Von der Leyen que impliquen "una financiación y visibilidad suficiente para la agricultura, la pesca y la cohesión territorial".

Remarca el Gobierno canario que esta posición va en línea con la preocupación mostrada por el presidente de Canarias ante las "graves consecuencias" que tendrían para el sector primario la desaparición del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

En su misiva, Pedro Sánchez ha asegurado, además, que ya trasladó personalmente el rechazo de España a la propuesta de Marco Financiero Plurianual en el Consejo Europeo celebrado el 18 de diciembre en Bruselas.

El titular del Ejecutivo español también ha confirmado en su carta a Clavijo su respaldo a participar en los próximos meses en una cumbre de los tres Estados con regiones ultraperiféricas para sellar un frente común. "Valoraríamos positivamente que se convocase una reunión entre el presidente francés, el primer ministro portugués y yo mismo con los presidentes de las nueve RUP", encuentro al que "estaría encantado de asistir".

DERECHO A VETO

Puntualiza el Gobierno que el próximo Consejo Europeo se celebrará previsiblemente en marzo. Por esa razón, Canarias espera que la cumbre RUP con los máximos representantes de los tres Estados y de las nueve regiones ultraperiféricas se celebre antes. "El objetivo es llegar a esa cita de los 27 con una voz única que plasme el rechazo a que las regiones ultraperiféricas pierdan sus ayudas específicas", señalan desde el Ejecutivo canario.

En ese sentido, añaden, la máxima implicación de España, Francia y Portugal en la defensa de las RUP será "clave" de cara a revertir la propuesta que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. De hecho, puntualizan, los Estados miembros tienen la potestad de vetar en el Consejo Europeo el futuro Marco Financiero Plurianual, un poder que obligará al equipo de Von der Leyen a negociar a fondo este documento.

Además, el texto presentado el pasado mes de julio por el Ejecutivo de la UE deberá superar el filtro del Parlamento Europeo, otra baza que está siendo utilizada por las regiones ultraperiféricas sumando a sus eurodiputados en su estrategia de defensa del estatus RUP en el próximo presupuesto europeo.

Con el respaldo de sus Estados y del Parlamento Europeo, las RUP persiguen que la Comisión Europea "rectifique y mantenga" en su próximo presupuesto el POSEI, el FEDER, el FSE y las ayudas específicas para la pesca.

En el caso de Canarias, recuerda el Gobierno regional, el paquete de recursos que recibe de la UE como región ultraperiférica en el actual marco financiero 2021-2027 alcanza los 4.600 millones de euros, de los que 2.730 millones proceden del FEDER y del Fondo Social Europeo, y 1.878 millones del programa POSEI.