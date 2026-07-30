Sanidad advierte del "riesgo extremo" por radiación ultravioleta en Canarias hasta el 3 de agosto

La radiación solar puede afectar especialmente a la retina y ser factor de riesgo de degeneración macular, según experta - MIRANZA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Canarias ha informado que varios municipios de las islas estarán en riesgo "extremo" por radiación UV hasta el próximo día 3 de agosto, según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología y el Plan de Vigilancia y Prevención frente a la Radiación Ultravioleta.

Asimismo, en La Palma, los municipios San Andrés y Sauces, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma tendrán riesgo "muy alto", y en el resto será "extremadamente alto".

El Hierro tendrá riesgo "extremadamente alto" en todos los municipios, excepto en La Frontera, con riesgo "muy alto". La Gomera tendrá riesgo "extremadamente alto" en el municipio de Alajeró, mientras que será "muy alto" en el resto de municipios, según ha concretado el departamento regional en una nota de prensa.

Por su parte, Tenerife tendrá riesgo "extremadamente alto" en los municipios de Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide y "Muy alto" el resto de municipios. En Gran Canaria, el riesgo será "extremadamente alto" en todos los municipios, salvo en La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar, que estarán en riesgo "muy alto".

Fuerteventura tendrá a todos sus municipios en riesgo "Muy alto", a excepción de Betancuria y Antigua, con un riesgo "Extremadamente alto". Mientras, Lanzarote y La Graciosa estarán en riesgo "Extremadamente alto", excepto los municipios de Yaiza, Tías, Tinajo y Arrecife que tendrán riesgo "Muy Alto".

NIVEL MÁS ELEVADO

Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con nivel más elevado de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la AEMET. Asimismo, protegerse del sol es una medida que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año y en cualquier lugar de Canarias incluso en los días nublados.

Además, el departamento regional advierte que la exposición a UV aumenta con la altura.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza el umbral de muy alto, es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y de forma muy particular, proteger del sol a los menores y a los mayores. Tampoco se olvida a todas aquellas personas que trabajan con exposición al sol y que deben tener protección a la radiación UV.

RECOMENDACIONES

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública subrayan que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después.

Asimismo, recuerdan que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

El Plan de vigilancia y prevención frente a la radiación UV determina unos avisos categorizados en cinco colores que indican un riesgo creciente en la salud (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) y a los que se asignan las recomendaciones y medidas de prevención

Estos niveles categorizados en colores se trasladan a un mapa que semanalmente, la Dirección General de Salud Pública del SCS publica por diversos canales, en base a los criterios de la OMS y con los datos que facilita la AEMET.

LA RADIACIÓN UV

Los efectos agudos de la radiación UV pueden ser variados: daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión, que puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y dar lugar a la reactivación de virus, como por ejemplo el del herpes labial.

La sobrexposición a la radiación ultravioleta puede causar, asimismo, graves problemas de salud, entre ellos, distintos tipos de cáncer de piel, el más grave y conocido es el melanoma, y con mayor frecuencia el cáncer de células basales o basocelular y el de células escamosas o espinocelular. Además, la exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de desarrollar diversas afecciones oculares, como la conjuntivitis o cataratas si no se usa protección adecuada para los ojos.

Cualquier persona puede sufrir los efectos de la sobreexposición a la radiación UV, pero con mayor probabilidad las que se exponen por muchas horas al sol, ya sea por cuestiones laborales o de ocio, han tenido reiterados episodios de quemaduras solares a lo largo de su vida, y tienen la piel, el cabello y los ojos claros.

También, aquellas que toman ciertos medicamentos orales y tópicos, como algunos antibióticos, píldoras anticonceptivas o productos que contienen peróxido de benzoílo. Además ciertos cosméticos pueden aumentar la sensibilidad de la piel y de los ojos a la radiación UV, con independencia del tipo de piel.

Se suman los que tienen algún familiar que haya padecido cáncer de piel, y los mayores de 50 años.

La Dirección General de Salud Pública recuerda, por tanto, que la principal recomendación para protegerse adecuadamente de la radiación UV ante el actual nivel extremo en que se encuentra Canarias es la de evitar totalmente la exposición al sol, a cualquier hora y seguir de forma estricta las medidas de protección.