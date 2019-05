Sanidad, educación y pobreza centran las críticas al Gobierno de Canarias en el inicio de la campaña electoral

Publicado 10/05/2019 13:29:58 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La sanidad, la educación y la pobreza han sido los principales temas con los que los candidatos a presidir el Gobierno de Canarias del PSOE, PP, Nueva Canarias (NC), Ciudadanos (Cs) y Sí Podemos Canarias han abordado al también candidato de Coalición Canaria (CC) y actual presidente en el archipiélago, Fernando Clavijo.

Esto son los temas en los que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el del PP, Asier Antona; el de CC, Fernando Clavijo; el de NC, Román Rodríguez; la de Cs, Vidina Espino; y la de Sí Podemos Canarias, Noemí Santana, han expuesto de forma más sonada durante sus intervenciones en el debate regional con motivo de las elecciones del 26 de mayo emitido por la Cadena Ser y recogido por Europa Press.

En un debate tranquilo, aunque a veces con algunas salidas de tono y en el que Vidina Espino (Cs) y Noemí Santana han estado algo más bronca que el resto, se ha impuesto la crítica al Gobierno actual de CC a la exposición de propuestas por parte de las diferentes formaciones. Hay que destacar que el único que ha tenido un recuerdo, al inicio del debate, para el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y la situación que atraviesa tras el ictus sufrido, ha sido el candidato del PP, Asier Antona.

Entrando en materia, la candidata de Sí Podemos, Noemí Santana, y el del PSOE, Ángel Víctor Torres, han defendido la necesidad de un cambio de gobierno tras 26 años de Coalición Canaria con el que, dijo Torres, la sanidad, la educación o la dependencia "reciben un suspenso absoluto".

Al respecto, la candidata de Cs, Vidina Espino, incidió en que en materia sanitaria, la salud de los canarios "tiene que ser una prioridad porque quien no tiene, no puede tener un proyecto de vida". Por ello, el candidato del PP, Asier Antona, abogó por auditar las cifras de la Consejería canaria de Sanidad pero "no como ha hecho CC, que ha falseado los datos".

Antona (PP), al igual que el resto de candidatos, ha afeado la gestión que Clavijo (CC) y su equipo ha hecho en materia sanitaria, de la que dijo "es desastrosa", lo que a su parecer motiva que Canarias se encuentre "a la cola" del Estado en esta materia con cifras como las listas de espera.

Asimismo, Noemí Santana (Sí Podemos) le reprochó a Clavijo que Canarias tenga el "peor sistema sanitario" y el "más privatizado". Ante estos ataques, el candidato de CC, Fernando Clavijo, aseguró que se ha producido una mayor inversión en sanidad durante el gobierno en solitario de CC, que cuando estaban en coalición con el PSOE, así como matizó la "inversión sin precedente" en equipamientos aunque admitió que "no es suficiente".

Por otro lado, se expuso también la situación que padece Canarias en cuanto al sistema de dependencia, sobre el que Antona (PP) abogó por fortalecerlo y resolver las "enormes" listas de espera para dar salida a los expedientes, ya que dijo que "no se puede permitir que haya 22.000 dependientes esperando".

Sobre esto, Clavijo (CC) ha incidido en que "se ha mejorado" y citó las 4.000 personas que han salido de las listas de espera de dependencia.

LA LEY DE EDUCACIÓN NO SE CUMPLE

En materia educativa, todos han planteado la necesidad de abordar las escuelas para niños de 0 a 3 años, el bilingüismo o los libros de texto, si bien la principal crítica ha sido al incumplimiento, por parte del Gobierno de Clavijo, de la Ley de Educación Canaria en la que se aprobó la inversión del 5 por ciento del PIB.

Para el candidato de NC, Román Rodríguez, en este caso hay un "incumplimiento flagrante" de dicha norma, ya que el gasto educativo lo fijó en el 3,6 por ciento, por lo que pidió "más esfuerzo fiscal" para cumplir con la norma.

En este marco, Antona (PP) le afeó a Clavijo que su "prioridad" sea la de incorporar 200.000 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) "para los videojuegos".

Respecto a la vivienda, Espino (Cs) lamentó que el Gobierno canario "no" haya hecho "absolutamente nada" en esta materia, algo que le han echado en cara todos los candidatos a Clavijo (CC) en cuanto a la falta de un plan en este ámbito.

Por su parte, Santana (Sí Podemos) aseguró que la receta para abordarla "es fácil", incidiendo en la necesidad también de regular los alquileres para que "no sean tan desorbitado". Si bien Clavijo le espetó que el "modelo social" de Podemos en esta materia es el de su secretario general --Pablo Iglesias--", en relación al chalet que se compró con Irene Montero.

RIESGO DE POBREZA

La pobreza y el alto porcentaje de personas que hay en Canarias con posibilidad de caer en ella también ha sido un tema transversal en el debate, ya que se han cuestionado los datos económicos con los índices de pobreza que existen en el archipiélago.

En este marco, el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, subrayó que el 40 por ciento de los ciudadanos canarios se encuentran en "riesgo real de pobreza", criticando que "no" haya políticas activas para luchar contra esta "lacra social", al tiempo que cuestionó que si es verdad que la economía funciona y hay pobreza, "es que la redistribución está mal".

Por su parte, Espino (Cs) alertó que "2 de cada 5 niños están en riesgo de pobreza", por ello abogó por trabajar para favorecer el empleo y, como el PP, por bajar los impuestos, algo sobre lo que las dos formaciones incidieron ante el "sablazo", dijo la candidata de Cs, que "va a meter --Pedro-- Sánchez" a los ciudadanos.

Sin embargo, Clavijo (CC) ha insistido en que desde que llegaron al gobierno, se "han disminuido las tasas de pobreza", al tiempo que recordó que en 2015 Canarias "arrastraba unos indicadores socioeconómicos muy complicados".

PACTOS

Por último, cuestionados por los pactos, Espino se definió como la "única" garantía en un gobierno y ante un panorama donde, afirmó, que "votar al PP, es como votar a CC; votar al PSOE es como votar a CC", y aseguró que no pactan "con imputados"; mientras que Clavijo (CC) reiteró que su formación no pactará ni con Podemos ni con VOX.

Por su parte, Torres (PSOE) y Antona (PP) no hablaron de pactos, asegurando Antona que el único que tiene es con Canarias; mientras que Santana (Sí Podemos) afirmó que no gobernará con CC, y Rodríguez (NC) puso la "clave" para gobernar en coalición en el programa electoral que se asemeja más a lo que ellos persiguen, tales como implantar una ecotasa turística o apostar por un modelo sostenible que revise la Ley del Suelo.

Finalmente, los candidatos también se refirieron a otros temas como la necesidad de nuevas infraestructuras tanto educativas como viarias para Canarias; el impulso de las energías limpias y la actuación contra las vertidos; el trabajo contra el cambio climático; la diversificación económica; o la violencia machista.