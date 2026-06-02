Santa Cruz de Tenerife cerrará las oficinas municipales durante la visita de León XIV

May 14, 2026, Rome, Italy: Pope Leo XIV during his visit to the Sapienza University, in Rome, Italy, 14 May 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI.,Image: 1098901669, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Giusepp - Giuseppe Lami / Zuma Press / Europa Press / Contac

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el cierre puntual de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) con motivo de la visita del Papa León XIV, quien realizará un viaje apostólico a la capital tinerfeña el próximo 12 de junio de 2026.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explicó en una nota que "el importante despliegue organizativo previsto con motivo de la visita de León XIV, y la magnitud de los actos programados han llevado tanto a la Delegación del Gobierno como al Obispado a recomendar medidas orientadas a reducir al máximo los desplazamientos en las ciudades implicadas".

En este sentido, el regidor señaló que "entre las recomendaciones planteadas se encuentran el fomento del trabajo en remoto, las clases telemáticas y otras acciones destinadas a minimizar la movilidad y facilitar el desarrollo seguro y ordenado de un evento de esta dimensión".

Bermúdez añadió que "teniendo en cuenta el elevado volumen de personas que diariamente acuden a las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro del Ayuntamiento y los desplazamientos que ello supone, se ha considerado oportuno proceder a su cierre temporal en apoyo a las medidas organizativas planteadas".

El alcalde subrayó además que, "desde el Ayuntamiento se habilitarán alternativas complementarias de atención a la ciudadanía, potenciando especialmente los canales telemáticos, la atención en línea y la información sobre los servicios no presenciales para garantizar la correcta prestación de los servicios municipales".

De esta manera, el próximo 12 de junio permanecerán cerradas de forma puntual todas las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro (OAMR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La medida afectará a las sedes de La Granja, Ofra, La Salud, El Sobradillo, Añaza, Salud-La Salle (edificio GMU) y San Andrés así como a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y a las Oficinas de Distrito Centro, Salud, Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga.

Del mismo modo, permanecerán cerrados las oficinas de los servicios de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Deportes, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESR), Fiestas de Santa Cruz (FIE), el Organismo Autónomo de Cultura (OAC), Atención Social, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Secretaría General del Pleno, el Tribunal Económico-Administrativo, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

El decreto firmado por la Alcaldía establece, además, que cada uno de los servicios municipales deberá habilitar medidas complementarias de atención ciudadana a través de canales telemáticos, información en línea y otros sistemas no presenciales, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios municipales durante esa jornada.

Asimismo, el Ayuntamiento adaptará toda la información disponible en la web municipal y en la sede electrónica para informar a la ciudadanía sobre este cierre puntual y las alternativas de atención habilitadas, recoge una nota del consistorio.

TRABAJO EN REMOTO

Además del cierre puntual de las oficinas de atención presencial, el consistorio favorecerá el trabajo en remoto en aquellos departamentos y servicios cuya actividad sea compatible con esta modalidad.

Esta medida permitirá reducir significativamente los desplazamientos de empleados municipales durante la visita de Su Santidad, contribuyendo a minimizar la movilidad en la ciudad y facilitando el desarrollo de los dispositivos de seguridad, organización y logística previstos para ese día, sin que ello suponga una interrupción de la actividad administrativa municipal.

La concejal de Recursos Humanos, Atención Ciudadana y Tecnología, Purificación Dávila, explicó que "desde el Ayuntamiento se ha trabajado de manera coordinada para que estas medidas excepcionales tengan la menor incidencia posible tanto en la atención a la ciudadanía como en el funcionamiento interno de la organización municipal".

Dávila señaló que "una parte importante de la plantilla municipal podrá desarrollar su actividad mediante trabajo en remoto durante esa jornada, garantizando la continuidad de los procedimientos administrativos, la tramitación de expedientes y la prestación de aquellos servicios que pueden realizarse de forma telemática".

La edil añadió que "el Ayuntamiento cuenta con herramientas y sistemas que permiten a muchos empleados públicos desempeñar sus funciones desde sus domicilios con todas las garantías de seguridad y eficacia, por lo que esta medida contribuye a reducir desplazamientos y a facilitar la gestión de un acontecimiento que movilizará a miles de personas en la ciudad".

Asimismo, destacó que "se ha realizado una planificación específica para asegurar que los servicios esenciales mantengan su operatividad y que la ciudadanía disponga de canales alternativos de atención e información durante toda la jornada".