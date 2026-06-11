Archivo - Papa.- Santa Cruz de Tenerife se prepara para la llegada de miles de fieles de toda Canarias para ver a León XIV - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir este viernes la visita del Papa León XIV, la primera que realiza a la isla, y con la que se espera la llegada de miles de personas procedentes de distintos puntos de Canarias y del resto del país.

El recorrido de León XIV permitirá a miles de personas acompañar al Pontífice a su paso por algunos de los principales espacios urbanos de la ciudad. La llegada a Santa Cruz se producirá desde La Laguna, desde donde está previsto que salga a las 11:30 horas, según ha concretado el consistorio en una nota.

Entrará en la capital a través de la avenida Tres de Mayo, la avenida Manuel Hermoso Rojas, la calle Alcalde José Emilio García Gómez y la calle Áurea Díaz-Flores Hernández. Este primer tramo se realizará en vehículo oficial hasta alcanzar la avenida La Salle.

RECORRIDO EN PAPAMÓVIL

Será precisamente en La Salle donde tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la jornada, con el cambio al papamóvil que permitirá a Su Santidad mantener un contacto más cercano con los fieles congregados a lo largo del recorrido. En este punto, la previsión es que el papa inicie el recorrido a partir de las 11:40.

A partir de ese punto, la comitiva avanzará por el puente Galcerán, la calle Galcerán, la plaza Weyler y la calle Méndez Núñez, bordeando el parque García Sanabria, para continuar después por las calles de El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, atravesando el corazón histórico y comercial de la capital.

La última parte del trayecto discurrirá por la avenida Marítima, la avenida Francisco La Roche y la avenida de la Constitución hasta alcanzar el entorno del Auditorio de Tenerife y el Puerto de Santa Cruz, donde se celebrará el acto central de la visita.

Una vez allí, León XIV presidirá una misa multitudinaria que pondrá el broche final a su viaje apostólico a España y convertirá a Santa Cruz en escenario de un acontecimiento histórico para la Iglesia y para la ciudad.

La previsión es que a las 12:15 horas León XIV se encuentre ya en el escenario ubicado en el espacio portuario, para dar comienzo a la Santa Misa ante 30.000 asistentes. La previsión es que la duración de la eucaristía sea de unos 45 minutos, para, a las 13:00 horas, el papa inicie la salida del municipio para dirigirse al aeropuerto de Los Rodeos, desde donde abandonará el territorio español, rumbo al Vaticano.

ACTIVACIÓN DEL PEMU

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decretado la activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de Alerta a partir de las 00:00 horas de este viernes. La decisión permitirá la adopción de las medidas preventivas extraordinarias necesarias ante la visita del Santo Padre al municipio.

La principal causa para poner en marcha el PEMU se deriva de la gran concentración de personas que se citarán este viernes en la capital tinerfeña, tanto en el recorrido papal por las calles de la ciudad como por la celebración eucarística multitudinaria prevista en la zona portuaria.

Esta activación del PEMU también supone que se constituya el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) donde habrá un refuerzo en el sistema de comunicaciones y contará con enlaces de la Policía Local, Protección Civil, empresas municipales, y recursos de emergencias del Gobierno de Canarias.