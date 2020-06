Santa Cruz de Tenerife recibe dos edificios de la familia Plasencia y recupera el dinero del 'caso Las Teresitas'

La sede de Educación y el edificio de Cabo Llanos se valoran en más de 52 millones y se recibirán casi otros 40 millones en 14 años

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la familia de Antonio Plasencia, uno de los empresarios condenados por el 'caso Las Teresitas', para obtener la titularidad de dos edificios en la capital como pago de la sentencia.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por su equipo de gobierno ha indicado que los dos inmuebles, la actual sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y un edificio de oficinas en Cabo Llanos que el Cabildo intentó comprar en la pasada Legislatura, forman parte de la deuda 95 millones de euros contraída por los condenados, un dinero que se "había robado" a los vecinos de la capital y ahora va a "ser devuelto".

Hernández ha dejado claro que "se acabó la impunidad" e incidió en que "con determinación" se consiguen los objetivos, asegurando que este litigio judicial es un "ejemplo" de lo que querían hacer desde que llegaron a gobernar en el consistorio.

"El dinero público se debe gestionar mejor que si fuera propio, con más diligencia. Si se quiere se puede y además se debe", ha agregado.

La alcaldesa, que precisa que el ayuntamiento va a seguir reclamando el pago al resto de condenados, ha apuntado que los dos edificios tienen un coste aproximado de entre 52 y 55 millones --a la espera de resolver la tasación-- mientras que el resto de la deuda, una cantidad que oscila entre los 37 y los 40 millones de euros, se abonará en un plazo de 14 años con garantía hipotecaria sobre otros inmuebles --parking del centro Bulevar, Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega--.

Además, 2,3 millones ya están consignados y a disposición de la corporación municipal.

Ha admitido que han sido "días y noches de desvelo, de esfuerzo callado, discreto, de trabajo de investigación" e insistió en que se ha cumplido la hoja de ruta que se marcó al llegar a la Alcaldía: "Hasta que no se recuperara el último euro de lo expoliado a Santa Cruz, no se haría justicia y nosotros teníamos la obligación no sólo moral, sino política de recuperar el dinero de Las Teresitas".

En esa línea, ha comentado que con el dinero se podrán "construir viviendas, mejorar los espacios públicos, mejorar la vida de los chicharreros y chicharreras o hablar de alcantarillado y alumbrado en la misma playa de Las Teresitas donde se produjo el expolio".

Según Hernández, "es la primera vez en España que se cobra una responsabilidad civil de este tamaño y en su totalidad y es la mejor manera posible de hacer justicia y de culminar este proceso que le preocupaba enormemente no solo a este ayuntamiento sino sobre todo al conjunto de los chicharreros y chicharreras".

Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y concejal de Promoción Económica, Matilde Zambudio, destacó que "es un día grande, importante y de alegría para Santa Cruz y la justicia", porque "en tan sólo un año se ha conseguido esta propuesta de pago".

La edila se puso "la toga de jurista" para valorar el convenio y destacar que se ejecute la sentencia "en la totalidad de sus términos" y resaltó que el Ayuntamiento "ha sido exquisito a la hora de fijar la cuantía y no se ha negociado ni con un sólo céntimo de lo que corresponde a los vecinos y vecinas de Santa Cruz, se garantiza el pago del cien por cien de la condena, después de que el anterior gobierno ni siquiera había solicitado los intereses".

"QUERER ES PODER", REMARCA ZAMBUDIO

Zambudio insistió en que no recordaba ninguna sentencia en que la responsabilidad civil había conseguido garantizar el pago al cien por cien y que el equipo de gobierno no iba a suscribir ningún acuerdo "si había una sola quita al dinero del municipio".

La concejal celebró que "viendo el expediente se ha demostrado que querer es poder" y recordó que "han pasado muchos años en los que se podían haber hecho muchas acciones antes de llegar nosotros para asegurar el cobro de la deuda", pero, añadió que "en el expediente no había nada, solo una adhesión la demanda del Ministerio Fiscal, no se había sido proactivo para llevar a cabo esa responsabilidad civil que se debía a los vecinos".

Tal y como reconoció Zambudio, "la diferencia es sustancial porque solo había en las cuentas con cargo a esa sentencia cien euros, y en un año hemos conseguido cien millones".

La edil concluyó diciendo que "recuperar y garantizar el dinero es para brindar, porque además llega en un momento de crisis sanitaria".

MARTÍN: EL GOBIERNO ANTERIOR ERA "CÓMPLICE" DE NO COBRAR NI UN EURO

El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, ha comentado que es un "momento histórico" y el "más feliz" de todo el periplo judicial y social de Las Teresitas porque "se ha conseguido el objetivo" de que el dinero "que se le robó" a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife "vuelva adonde tiene que estar, en las arcas municipales".

También admitió su frustración cuando al llegar el nuevo equipo de gobierno comprobó que "no se había ni siquiera pedido una liquidación de intereses, 40 millones de euros que eran del pueblo de Santa Cruz", y se reconoció emocionado por el acuerdo alcanzado, recordando "las súplicas desde la bancada de la oposición a un gobierno que estaba claramente siendo cómplice de no querer cobrar un euro de Las Teresitas".

Además, comentó que se siente "muy orgulloso" de estar al lado de "una alcaldesa que ha hecho honor a sus palabras y ha tenido empuje como nadie ha tenido nunca al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un año de durísimo trabajo, donde ella, personalmente y en primera persona se puso a capitanear la recuperación de estos 95 millones de euros".

Martín se mostró convencido de que este convenio se estudiará en las universidades como ejemplo de "cómo se tienen que defender el interés general y público de los ciudadanos, cómo con voluntad política se consiguen las cosas", y argumentó que le emociona "la diferencia que hay entre un representante público que decide no hacer nada y entregar un Ayuntamiento con 100 euros en una ejecución de sentencia de 100 millones de euros, a estar hoy al lado de una alcaldesa que ha recuperado ese dinero para las arcas públicas municipales".

Para el edil, este "momento histórico" no hubiera sido posible sin la alcaldesa y la propia Zambudio, quien propició "un cambio de rumbo" con su decisión de apoyar el nuevo gobierno hace ahora justamente un año.