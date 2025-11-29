El SCS intensificará esta semana su campaña de donación de sangre antes del próximo puente de diciembre

El SCS intensifica esta semana su campaña de donación de sangre antes del próximo puente de diciembre - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará durante la próxima semana puntos de donación de sangre extraordinarios en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, con el objetivo de intensificar las extracciones antes del próximo puente de diciembre.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad esta semana, que detalla en una nota que este fin de semana, por ejemplo, se podrá donar en el dispositivo móvil ubicado en La Orotava, concretamente, en la avenida El Puente. La jornada, que cuenta con la colaboración de Caravaning Club Tinerfe, estará activa de 10:15 a 17:00 horas.

Además, estarán operativos varios puntos fijos de extracción en centros hospitalarios. De este modo, en el Hospital Universitario de Canarias se podrá donar el sábado de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 y el domingo de 8:30 a 21:30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir el sábado de 9:00 a 13:00 horas.

En la capital grancanaria habrá varios puntos de donación a disposición de la ciudadanía la próxima semana. De lunes a viernes se instalará una unidad móvil en Triana, en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 horas. Asimismo, el jueves y viernes se pondrá en marcha la primera campaña de donación de sangre en colaboración con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Esta campaña tendrá lugar en la sede de la Federación de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

En Telde, el lunes y viernes estará activo un punto de donación en el Centro Comercial Alcampo. El 1 de diciembre el horario será de 9:00 a 13:45 y el viernes de 16:00 a 20:45 horas.

El martes y miércoles se trasladará hasta Melenara una unidad móvil para atender a los donantes en el Club Deportivo Spin Fit. En este caso, el horario de la campaña será de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas. Y el jueves, el equipo de hemodonación atenderá a la plantilla de la Plocan, en Taliarte. El horario para este último caso será de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

Santa Lucía de Tirajana albergará una campaña de Hemodonación y Hemoterapia el lunes, 1 de diciembre, en el CEIP LA Cerruda para facilitar la extracción a la comunidad educativa del centro. Será de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.

El Grupo Bimbo se sumará a las campañas enmarcadas en el área de responsabilidad social corporativa para facilitar a las entidades la donación de sangre. La jornada tendrá lugar en las dependencias de la empresa en Agüimes, el martes, de 13:00 a 17:30.

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

En la isla de Fuerteventura, de lunes a viernes, se podrá donar en las instalaciones de la antigua universidad popular de Puerto del Rosario. Será el lunes de 15:45 a 21:00 y el resto de días de 8:45 a 14:00 horas.

Mientras, en Lanzarote, de lunes a jueves estará operativa una unidad móvil en el Open Mall, en Arrecife, de 16:00 a 21:00 horas. El viernes, el punto de extracción se desplazará hasta el Centro Comercial Deiland, en San Bartolomé, de 9:15 a 13:45 horas.

Recuerda el departamento regional que para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Por su parte, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.