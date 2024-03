El sector audiovisual canario valora su crecimiento pero alerta de "incertidumbres y riesgos" para el futuro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea general del Clúster Audiovisual de Canarias, celebrada el pasado miércoles en el marco de 'MiradasDoc' en Tenerife, puso de manifiesto el crecimiento del sector audiovisual y las oportunidades reales que supone en la diversificación de la economía y la generación de empleo cualificado.

No obstante, las productoras asistentes mostraron su gran preocupación "por el desarrollo de la industria que debe afrontar de forma continuada incertidumbres y riesgos que pueden hacer tambalear el ecosistema de manera irremediable".

El sector audiovisual fue declarado estratégico por el Parlamento de Canarias, hace 15 años, una situación que el presidente del Clúster, Rubén Zarauza, valoró, señalando que "es evidente el impulso y el crecimiento que ha tenido".

Sin embargo, se ha preguntado dónde estará el sector audiovisual de las islas si no es capaz de "pensar estratégicamente y mejorar la burocracia que desestabiliza continuamente la proyección del trabajo audiovisual".

La asamblea mostró de forma unánime su inquietud ante la lentitud de los permisos de Costas, Medio Ambiente o Menores, los problemas de Movilidad y las multas al sector o la falta de recursos humanos en las administraciones, así como la desigualdad que existe entre la gestión de permisos en las diferentes islas.

Los productores destacaron que el sector tiene aún capacidad de crecimiento pero "se topa de frente con una administración pública que no ha dotado de más recursos a los diferentes departamentos y que es incapaz de dar salida a los permisos necesarios para los rodajes en tiempo y forma".

Así, se puso de manifiesto el desconocimiento de las diferentes actividades audiovisuales y las características y necesidades de cada una de ellas, así como la necesidad absoluta de generar una iniciativa para la sensibilización de la práctica audiovisual con las diferentes administraciones públicas, recoge una nota del Cluster.

Dayda Brito, productora en La Crème Films, explicó que no es lo mismo un rodaje publicitario que una producción cinematográfica.

LOS PERMISOS NO SON OPERATIVOS

"En publicidad estamos perdiendo trabajos por los tiempos que marca la administración, que no tiene en cuenta las particularidades del sector. Los permisos puntuales por proyecto no son operativos. La resolución puede tardar hasta 4 meses y los tiempos de trabajo son mucho menores. Necesitamos establecer un sistema de permisos anuales, no solo para Costas, sino también para Medio Ambiente. Además, Canarias es uno de los lugares donde más tiempo se tarda en obtener los permisos para rodar con menores, en torno a 10 días hábiles. En otras comunidades se puede obtener en 5 días. Estamos dejando de ser competitivos", comentó.

Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, fue uno de los invitados del Clúster Audiovisual de Canarias.

La industria del archipiélago, representada en la asamblea, le trasladó la necesidad de establecer un marco continuado de colaboración y trabajo público-privado y Acosta que "los permisos de costas anuales ya se pueden solicitar en la provincia de Las Palmas".

Además escuchó las sugerencias del sector y señaló que la Dirección General de Costas trabajará para facilitar el proceso a las grabaciones de pequeño calado con poca incidencia en el territorio.

"Tenemos que intentar avanzar para que, de manera coordinada, cada administración dé los pasos que le corresponden. Esta labor no sólo corresponde a ese departamento, sino también a los servicios de Medio Ambiente de los diferentes cabildos y a los propios ayuntamientos donde se va a desarrollar la actividad", señaló.

Otro de los temas que más preocupa al sector es el límite del incentivo fiscal a las producciones audiovisuales, que ha generado y está generando "inseguridad", tanto a la industria regional, como a la nacional e internacional.

Actualmente, está establecido que el incentivo de la totalidad de los proyectos desarrollados en Canarias no podrá superar en su conjunto 55 millones de euros al año.

Según expuso Genoveva Ayala, gerente del Clúster, al final del año pasado, "algunas de nuestras productoras socias recibieron notificaciones de Hacienda con avisos sobre la imposibilidad de reservar el crédito, ya que se había superado el límite de los 55 millones, aunque dejando abierta la posibilidad de que cuando se cierre el ejercicio 2023, en el mes de julio, puedan entrar otros proyectos".

CONSECUENCIAS "CATASTRÓFICAS"

Además, la nueva redacción del proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, aún no se ha aprobado, y pretende variar las ayudas, de Ayudas de Estado a Ayudas de Funcionamiento regionales.

Esto "vuelve a abrir un debate sobre la producción audiovisual en las islas, con connotaciones que podrían ser catastróficas para el sector, si no se modifica el texto inicial y se elimina la condición de efectuar el gasto en Canarias", apuntó.

Carmen Aguado, secretaria del Clúster, que aglutina a unas 90 entidades, declaró que "esto no es un problema sólo para Canarias, es una cuestión de Estado".

"Diferentes asociaciones, a nivel regional y nacional, ya nos han contactado para conocer cuál es la situación actual en Canarias. La voz se ha corrido y se ha generado nuevamente incertidumbre. Hay producciones que se han marchado de las islas. Esto es, sin duda, muy negativo para el sector y puede marcar un antes y un después", comentó.

Por su parte, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, invitado también por el Clúster, se sumó a la demanda del sector de la eliminación del límite y transmitió que "esta preocupación general se ha incluido en la 'Agenda Canaria' que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, negociará con el Gobierno Central".

La asamblea consideró que esta es una "gran noticia", pero el sector sigue "inquieto" ante la falta de concreción de medidas concretas y fechas que despejen el panorama de la producción audiovisual en las islas.