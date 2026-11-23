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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha indicado que el seguimiento de la huelga de médidos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) se ha situado en un 4,04 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

De esta forma, de los 7.327 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.963, de los que 160 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria secundaron la huelga 122 de los 1.478 médicos afectados, lo que representa el 8,25 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 30 de los 1.940, lo que implicó un 1,55 por ciento.

En cuanto a Lanzarote han acudido al paro cuatro de los 229 profesionales afectados por la huelga (1,75%) y en Fuerteventura, uno de los 289 afectados (0,35%). Por su parte en La Palma el seguimiento fue de tres de los 159 afectados (1,89%).

En las islas de El Hierro y La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este lunes cuenta con 1.505 efectivos en servicios mínimos y aseguran que se ha desarrollado sin incidencias destacables.