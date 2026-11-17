Parte del campo de golf de Anfi Golf by Lopesan, ubicado en el Valle de Tauro, en la isla de Gran Canaria - Anfi

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis clubes de golf de Canarias han sido calificados entre los 100 mejores del mundo, dos en Gran Canaria, tres en Tenerife y uno en La Gomera, según un listado realizado por la publicación británica National Club Golfer.

En concreto, se trata del Anfi Golf by Lopesan, ubicado en Tauro, y el Salobre, ambos en Gran Canaria; el Abama, Las Madrigueras y Hacienda del Conde, en Tenerife; y el Tecina golf en la isla de La Gomera.

El que mejor posición en el 'ranking' ha obtenido en Canarias es el Salobre golf, considerado el 32 del mundo, seguido del Abama (43), Hacienda del Conde (77), Anfi Tauro (88), Tecina (91) y Las Madrigueras (97).

Sobre el Salobre, la publicación destaca que es el único campo de golf de Canarias con 27 hoyos, pues cuenta con el itinerario antiguo, de 18 hoyos, al que suma uno nuevo diseñado en 2009, así como con instalaciones de academia.

Del Anfi Golf by Lopesan destacan que cuenta con el campo de 18 hoyos y también con otro de par 3 que ha llegado a albergar el Campeonato Español de Pitch & Putt. Además de las instalaciones, ponen en valor las "impresionantes vistas panorámicas que ofrece", así como una "sensación estilo Arizona", por las montañas que lo rodean.

Anfi ha explicado a través de un comunicado que este reconocimiento lo sitúa "en el mapa de los grandes destinos europeos para la práctica de este deporte y contribuye a reforzar la imagen de Canarias como enclave privilegiado para el turismo de golf". "La calidad de las instalaciones, el servicio y su ubicación hace que se codee con los primeros campos europeos", agregan.

Diseñado por el prestigioso equipo formado por Von Hagge, Smelek y Baril e inaugurado en 2006, Anfi cuenta con un recorrido de campeonato de 18 hoyos y par 72. El diseño aprovecha la orografía natural del valle para ofrecer un recorrido variado, técnico y visualmente espectacular. Sus diferentes opciones de salida permiten adaptar el juego a distintos niveles y perfiles de jugadores, desde golfistas experimentados hasta aficionados que desean disfrutar de una jornada en un campo de características singulares. El resultado es un recorrido que combina exigencia deportiva, estrategia y disfrute del entorno, convirtiendo cada jornada de golf en una experiencia diferente.

En Tenerife, Abama golf es el mejor colocado y de él destaca sus "impresionantes vistas al Océano Atlántico con el Teide a la espalda", su buena climatología y que al ubicarse en el hotel que lleva el mismo nombre permite mucha flexibilidad en cuanto a tipos de alojamiento y servicios de atención al resto de la familia o los niños.

Del Hacienda del Conde destaca sus piscinas y oferta de excursiones complementarias; de Las Madrigueras resalta que se ubica en un hotel solo para adultos; mientras que del Tecina en La Gomera pone el foco en que es el único campo de golf de la isla, que además se combina con un "hermoso hotel y un glorioso spa".