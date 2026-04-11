Los seis heridos ingresados tras el accidente de guagua de La Gomera están estables y tres de ellos recibirán el alta

Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, este viernes tras precipitarse un autobús turístico por un barranco en La Gomer - Europa Press Canarias - Europa Press

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las seis personas heridas que fueron ingresadas en centros hospitalarios tras el accidente de guagua que dejó este viernes una persona fallecida y otras 27 heridas en La Gomera, permanecen estables y tres de ellas, las que están en observación, recibirán el alta previsiblemente este sábado.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que recuerda que los hechos tuvieron lugar después de que una guagua con turistas británicos en su interior se precipitara por un terraplén a la altura del kilómetro dos de la carretera GM-2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera.

De esta manera, la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe ha explicado que las tres personas en observación en el servicio de Urgencias del centro hospitalario presentan una evolución favorable, por lo que, previsiblemente, recibirán el alta en las próximas horas.

En cuanto a las dos personas que fueron derivadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife), continúan ingresadas, una de ellas en estado estable y la otra en estado estable dentro de la gravedad.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha indicado que en lo que a la persona trasladada al Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) se refiere, permanece ingresada en estado estable.