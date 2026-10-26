Seis investigados por sustraer 800 kg de papas negras de varias fincas de La Esperanza (Tenerife)

Sucesos.- Seis personas investigadas por sustraer 800 kg de papas negras de varias fincas de La Esperanza (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que investigan a seis varones, de entre 24 y 51 años de edad, vecinos de los municipios de La Esperanza y Tacoronte, como presuntos autores de varios delitos de hurto cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en el municipio de La Esperanza, habiendo sustraído aproximadamente 800 kilogramos de papas.

Las investigaciones se iniciaron tras la comisión de diversos hechos delictivos registrados durante la temporada de cosecha y que afectaron a explotaciones agrícolas en La Esperanza, en el municipio de El Rosario, según ha detallado la Benemérita en una nota de prensa.

Los agentes del Equipo ROCA, especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en el sector primario, consiguieron averiguar que los acusados actuaban de forma organizada, accediendo varias veces y en diferentes días, aprovechando la vulnerabilidad de las fincas, las cuales no disponían de muros o vallas perimetrales.

Se desplazaban en dos vehículos particulares desde otras localidades hasta las explotaciones agrícolas afectadas, a las cuales accedían con total impunidad, extrayendo las papas de la tierra para introducirlas en sacos de aproximadamente 30 kg.

Así, mientras uno de los acusados permanecía dentro del vehículo en las inmediaciones de la finca, otros llevaban a cabo la sustracción y el traslado, facilitando así una rápida huida.

LOCALIZACIÓN

Durante la investigación se constató que los propietarios de las explotaciones afectadas llegaron a sorprender a los presuntos autores en dos ocasiones, si bien estos consiguieron huir del lugar. No obstante, gracias a la información facilitada por los perjudicados, la colaboración ciudadana y las gestiones de investigación, se localizaron a las seis personas presuntamente implicadas.

Asimismo, a uno de los investigados se le atribuye un delito de hurto en grado de tentativa, después de que fuera sorprendido por el propietario de una finca cuando se disponía a introducir las papas sustraídas en una mochila de grandes dimensiones, momento en el que emprendió la huida.

Uno de los aspectos destacados de la investigación es que las papas sustraídas pertenecían a la variedad conocida como 'papa negra', un producto especialmente apreciado por sus características y cuyo precio en el mercado puede alcanzar valores elevados debido a su limitada disponibilidad.

Esta circunstancia, unida al conocimiento del sector agrícola que presuntamente tenían los investigados, pone de manifiesto la selección de un producto de especial interés económico. Además, algunos de los investigados cuentan con antecedentes por hechos delictivos de naturaleza similar.