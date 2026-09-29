Servando y Florentino actuarán el 13 de noviembre en Gran Canaria dentro de su gira mundial

Archivo - Servando y Florentino en uno de sus conciertos - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servando y Florentino actuarán el próximo viernes, 13 de noviembre de 2026, en Gran Canaria dentro de su gira mundial '¡Se buscan! Vivos o inmortales'.

Así lo ha informado la organización en un comunicado en el que agrega que, en concreto, la cita tendrá lugar en el recinto para eventos 'El Patio' dentro de una gira que ha recorrido América y que llega ahora a España.

Las entradas podrán adquirirse en la web oficial del concierto, servandoyflorentinograncanaria.net, donde también está disponible toda la información sobre el recinto, los accesos y las condiciones de la venta.

En este sentido, el público de Gran Canaria escuchará en directo temas como 'Una fan enamorada', 'Una canción que te enamore', 'Alíviame', 'Tengo un corazón' o 'De sol a sol', en un espectáculo que reúne sus canciones más conocidas con su etapa actual.

Nacidos en Caracas, Servando y Florentino Primera comenzaron su carrera siendo niños en Salserín, la agrupación juvenil de salsa que los dio a conocer en toda Latinoamérica a principios de los años noventa.

A finales de esa década iniciaron su camino como dúo con un sonido que unía la salsa con la balada y el pop latino, y con el que firmaron canciones que hoy forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Después de una etapa en solitario de cada hermano, volvieron a reunirse para recuperar en directo el repertorio que los convirtió en referentes de la música latina.

Finalmente, en los últimos años han regresado a la salsa con un nuevo trabajo que reinterpreta el género en el que se formaron.