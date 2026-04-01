El Servicio de Ayuda a Domicilio en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura atenderá a 1.500 personas desde mayo

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias invierte 16,8 millones de euros en el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para atender, a partir de mayo, a unas 1.500 personas, en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.

Esta cifra se une a las más de 1.800 personas que ya reciben el servicio en las islas de La Palma, Gran Canaria y El Hierro, según ha detallado el departamento regional en una nota.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el representante de BCM Gestión de Servicios S.L., Francisco Cruz, han rubricado este miércoles el contrato en un acto que también contó con la presencia de la directora general de Discapacidad, Concepción Ramírez. La duración del contrato es de un año, prorrogable por otro año más.

Ha explicado que el servicio se basa en una atención individualizada centrada en la persona, fomentando su autonomía y evitando su ingreso en centros residenciales. Para su funcionamiento contará con más de 550 profesionales, incluyendo auxiliares y personal de coordinación.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Se prevé atender a usuarios con distintos grados de dependencia, con una distribución del 20% en grado I, 60% en grado II y 20% en grado III, ofreciendo entre 20 y 94 horas mensuales de atención según el caso. En total, se estiman más de 700.000 horas de servicio, con un coste de 21,90 euros por hora, incluyendo desplazamientos y condiciones laborales reguladas.

Asimismo, esta prestación, dirigida específicamente a las personas en situación de dependencia, pretende contrarrestar o prevenir procesos evolutivos de deterioro personal o de aislamiento, soledad, abandono, abuso, maltrato, marginación y riesgo social, que por diversas circunstancias se encuentren limitadas en su autonomía personal.

En definitiva, el servicio trata de contrarrestar procesos evolutivos de deterioro de la situación socio familiar, mediante el apoyo a la organización familiar, evitando situaciones de crisis, sin suplir, en ningún caso, la responsabilidad de aquélla.

SOBRE LOS SERVICIOS

El servicio especializado en dependencia se diferencia de otras modalidades de ayuda a domicilio en que está diseñado específicamente para atender a personas con un grado de dependencia reconocido. Este servicio se adapta a las necesidades específicas de cada usuario.

Para su funcionamiento, implica la evaluación previa de la situación. De este modo, cada usuario recibe una evaluación individual para determinar el tipo y la cantidad de servicios que requiere.

El servicio es prestado por auxiliares de ayuda a domicilio que cuentan con la formación necesaria para asistir a personas dependientes, lo que incluye aspectos sanitarios y psicosociales.

En el mismo se incluyen labores de asistencia personal en actividades básicas de la vida diaria, servicios de higiene personal, de alimentación, y, en algunos casos, ayuda para comer. A ellos se suma el apoyo en tareas de movilización de la persona dependiente, así como de control de medicación, con la supervisión de las tomas de manera adecuada y en el horario correcto.

A la lista se suman servicios de mantenimiento del hogar, que incluye limpieza básica de la vivienda, lavado y planchado de ropa, y ayuda con la compra de alimentos y otros productos básicos.

El Servicio de Ayuda a Domicilio especializado también proporciona acompañamiento y apoyo emocional a los usuarios, lo que ayuda a reducir el aislamiento social, especialmente en aquellas personas mayores o con discapacidad que viven solas.

EQUIPO Y USUARIOS

Para la consecución de una buena gestión del servicio, se estima necesario un equipo compuesto por 1 responsable de coordinación, 5 coordinadores, 2 auxiliares administrativos y 545 auxiliares de ayuda a domicilio. Este equipo será responsable de atender las operaciones diarias y deberá estar preparado para cubrir cualquier incidencia o imprevisto que pudiera surgir.

Por su parte, la estimación de nuevos usuarios en el ámbito geográfico objeto del contrato se calcula en 1.500 usuarios, distribuidos según su grado de dependencia y con una necesidad de horas de atención conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Los costes salariales del contrato se han calculado según los precios de mercado existentes y en relación con el I Convenio Colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, para cubrir a los 1.500 usuarios calculados según las horas necesarias de servicio, se ha estimado un total de 717.175 horas efectivas que se prestarán en los domicilios.

El precio plaza/hora es de 21,90 euros y el tiempo de desplazamiento se incluye dentro de la jornada laboral, con un margen adicional para accesos difíciles o distancias largas. Se establece un descanso de 15 minutos para jornadas continuadas superiores a 6 horas, de acuerdo a la ley.