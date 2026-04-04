El Servicio Canario de Salud habilitará varios puntos de donación de sangre la próxima semana

Archivo - Punto fijo de donación de sangre del Centro de Salud de San Isidro - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) activa varias campañas la próxima semana con el objetivo de facilitar la donación de sangre al conjunto de la población y, de esta forma, garantizar el suministro necesario de hemoderivados en los centros hospitalarios de Canarias.

El 6 y 7 de abril habrá una unidad móvil en el Hospital del Sur. El horario será de 9:30 a 13:15 y de 15:30 a 19:15 horas. El martes la colecta finalizará a las 18:45 horas.

El lunes y viernes otra unidad móvil se situará en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, municipio sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre. El horario será el lunes de 16:00 a 20:15 y el viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:45 a 20:15, según ha precisado el departamento regional en una nota.

El martes, con motivo del convenio de colaboración que tienen la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia y Radio Televisión Canaria, se realizará una jornada de donación en la Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:15 para que el personal, invitados y algún personaje público donen sangre e inviten a la población a hacer lo propio. La campaña se emitirá en directo aprovechando, además, que es el Día Mundial de la Salud.

De lunes a viernes se podrá donar en el Centro Comercial El Trompo de La Orotava. El horario el lunes y martes será de 16:15 a 20:30 y de miércoles a viernes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30.

Continuando con las campañas en centros educativos, se llevarán a cabo varias colectas en San Cristóbal de La Laguna. El lunes el equipo de hemodonación estará en el IES Canarias de 9:15 a 13:30; el martes será el turno del CEIP Camino Largo de 9:00 a 13:15; el miércoles tendrá lugar una campaña en el IES Antonio González González de 9:15 a 13:30 y de 15:15 a 19:00 y otra en en CEIP Princesa Tejina de 9:15 a 13:00 horas. La semana finalizará el jueves con una campaña en el IES Padre Anchieta de 9:15 a 13:00 horas.

De jueves a sábado se podrá donar en Tegueste, en el entorno del Ayuntamiento. Es la segunda campaña en colaboración con la Asociación de Carreteros del municipio. Se realizarán extracciones el jueves de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45, el viernes de 9:00 a 13:15 y de 16:00 a 20:45 y el sábado de 10:00 a 13:15 horas.

Por último, el jueves, con motivo del convenio de colaboración que mantienen la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (se celebrará una jornada de donación de sangre en el H10 Gran Tinerfe en Adeje. La colecta está destinada al personal y huéspedes de este establecimiento turístico y será de 9:45 a 13:00 horas.

Además, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias, se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se podrá acudir sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, número 53, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

DONAR EN GRAN CANARIA

De lunes a viernes se desarrollará una campaña de donación en Santa Lucía de Tirajana. La unidad móvil se instalará en la Avenida de Canarias de Vecindario de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas.

El lunes también se podrá donar en el Centro Comercial Alcampo, en Telde, junto a la administración de loterías, de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45. También estará operativo el viernes de 16:00 a 20:45 horas.

Por su parte, el martes se llevará a cabo una campaña de donación junto a las instalaciones de Radio Televisión Canaria, en la capital grancanaria, de 9:00 a 14:00 y de 14:15 a 20:00 horas.

Ese mismo día, un equipo de extracción visitará la Universidad del Atlántico Medio, también en Las Palmas de Gran Canaria, donde se realizarán extracciones de 9:00 a 14:00 horas.

El 8 y 9 de abril una unidad móvil se trasladará hasta San Bartolomé de Tirajana, concretamente, al IES Aguañac, de El Tablero, de 9:15 a 13:30 horas.

Volviendo a Las Palmas de Gran Canaria, el miércoles una unidad móvil visitará Astican de 9:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:30 horas el punto de donación se trasladará hasta el Complejo Deportivo Las Rehoyas.El viernes una unidad móvil se instalará junto al Centro Comercial Las Arenas de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

En Santa María de Guía se realizará una campaña de donación en el interior del IES Noroeste. Será el jueves de 9:15 a 13:30 y de 15:00 a 20:00 horas.

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas (excepto festivos y cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto el lunes de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:15, el martes y miércoles de 16:15 a 20:15 y el jueves y viernes de 9:15 a 13:30 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Universitsario Insular de Gran Canaria atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 y el Hospital Universitario Materno Infantil abrirá de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas. Por su parte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín atenderá de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas. Todos cuentan con vado para donantes.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar, solicitando cita previa telefónica en el 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

De martes a viernes se podrá donar en el Centro Insular de la Juventud del Puerto del Rosario de 9:00 a 14:00 horas.Además, se podrá donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la red hospitalaria de la isla, de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas.

En Lanzarote, el lunes se podrá donar en el CEIP César Manrique Cabrera, de Teguise, de 14:00 a 18:30 horas.

De martes a viernes la unidad móvil se desplazará hasta Yaiza, concretamente, estará operativa junto a la calle a la parada de taxis de la calle Tegala. El horario será el martes y miércoles de 16:15 a 20:30, el jueves de 9:15 a 13:30 y el viernes de 9:15 a 12:00 horas.