El Servicio de Gestión Integral de Fuerteventura rescata o recoge dos animales salvajes diarios en 2025

Uno de los animales silvestres rescatados por el servicio de Fuerteventura - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Gestión Integral de Fuerteventura ha rescatado o recogido de media dos animales salvajes cada día en 2025, siendo los municipios con mayor incidencia los de La Oliva (33 por ciento de las actuaciones) y Pájara (31 por ciento).

El consejero insular de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, ha resaltado que este servicio mantiene los ecosistemas "sanos mediante la recuperación de animales heridos para su tratamiento en la Estación Biológica de La Oliva y la retirada de ejemplares fallecidos" por accidente o por causas desconocidas que pudieran propagar una infección en la cadena trófica, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Así la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura ha activado sus recursos para recuperar 454 animales salvajes con vida y retirar 193 ejemplares muertos en el año 2025, lo que suma 647 actuaciones --de 85 especies diferentes--, casi una media de dos por día. También han actuado sobre dos animales vivos que procedían de Lanzarote y otros cuatro, también vivos, que venían de Gran Canaria.

Destacan que los 454 animales salvajes que ingresaron con vida en la Estación Biológica de La Oliva "lo hicieron en gran medida gracias al sistema de avisos y a la rápida intervención de los agentes de Medio Ambiente, que posibilitan su recuperación y eventual reintroducción en el ecosistema".

Entre los animales silvestres rescatados o retirados en 2025 destacan por su cantidad la pardela cenicienta (183 actuaciones), la gaviota patiamarilla (44 actuaciones), la tortuga boba (40 actuaciones) y la tórtola turca (30 actuaciones). Asimismo hubo 24 intervenciones relacionadas con iguanas comunes, 22 con petreles de Bulwer, 20 con cernícalos vulgares, 17 con tarros canelo, 16 con cuervos y 15 con garcillas bueyera, entre otras.

Señalan que estas especies "concentran una parte muy significativa" del total de incidencias, lo que "sugiere mayor vulnerabilidad" asociada a su biología, comportamiento, abundancia o interacción humana.

Finalmente indican que de los 647 animales intervenidos en 2025, 244 se concentraron en octubre y noviembre, coincidiendo con la salida de los pollos de pardela cenicienta de sus nidos y el incremento de los accidentes con esta especie.