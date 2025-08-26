El Servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia de Canarias supera las 650 resoluciones hasta agosto

Archivo - La Comisionada de Transparencia del Gobierno de Canarias, Noelia García, saluda al diputado del PSOE, Ramón Plasencia, en la presentación en comisión parlamentaria del informe anual - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de Transparencia de Canarias ha emitido más de 650 resoluciones hasta comienzos de agosto de 2025, en línea siempre con dar respuesta dentro del plazo legal de tres meses que establece la normativa vigente.

La mayoría de las reclamaciones recibidas tiene su origen el silencio administrativo, que se produce cuando una administración pública no responde a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal, detalla el Comisionado en una nota.

El actual marco normativo reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y obliga a las administraciones a publicarla de forma activa en sus portales de transparencia, así como a responder a las peticiones de información que formule la ciudadanía y entidades.

Cuando una solicitud de acceso a información pública presentada ante cualquier administración pública canaria no recibe respuesta, o la respuesta no satisface a la persona que la solicita, puede presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia como vía gratuita, opcional y sustitutiva de los recursos administrativos.

El plazo para reclamar es de un mes desde la notificación, si se ha recibido respuesta, o en cualquier momento, si no se ha obtenido respuesta en el plazo legal, y se puede hacer en el registro del Comisionado de Transparencia o en cualquiera de los registros oficiales del Gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos o en la sede electrónica del Comisionado.