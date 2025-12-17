El servicio del tranvía operará esta Nochebuena hasta las 20.30 horas, según informa Metrotenerife

Archivo - Un tranvía doble circula en dirección al Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - METROTENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife adaptará el servicio del tranvía a la jornada de Nochebuena, de forma que el próximo 24 de diciembre se adelantará la finalización del servicio a las 20:30 horas. Hasta ese momento, la Línea 1 operará con frecuencias de entre 6 y 10 minutos, mientras que en la Línea 2 los intervalos serán de entre 12 y 20 minutos.

En cambio, el tranvía retomará su actividad a las 08.00 horas de la mañana del jueves 25, Día de Navidad, con los horarios habituales de día festivo.

Informa la empresa pública en una nota que los tranvías comenzarán a operar a las 06.00 de la mañana el día de Nochebuena, el próximo 24 de diciembre. A partir de las 07.00, la Línea 1 tendrá frecuencias de 6 minutos hasta las 15:00 horas, pasando luego a intervalos de 7,5 y 10 minutos.

Los tranvías de la Línea 2 circularán cada 12 minutos en horas punta de la mañana, y en horario de tarde el paso por parada será de 15 y 20 minutos.

A las 20:30 horas saldrán los últimos tranvías desde las cabeceras de ambas líneas, quedando inoperativas las paradas tras el paso de estas últimas unidades.

JORNADA POR EL 'DÍA DE NAVIDAD'

En cambio, la red tranviaria retomará su actividad a las 08:00 de la mañana del Día Navidad, jueves 25. Al tratarse de una jornada festiva, las frecuencias serán las propias para estos días, es decir, de 12, 15 y 30 minutos, dependiendo del tramo horario.

Cabe recodar que los días 24 y 25 los servicios de tranvía se verán condicionados puntualmente por la huelga que los trabajadores de la compañía vienen desarrollando de lunes a viernes. Durante estos tramos de huelga, Metrotenerife mantendrá la operatividad de las líneas 1 y 2 con los servicios mínimos establecidos del 80%.