Sindicato Médico ve "vergonzosa e inaceptable" la oferta de Sanidad y mantiene la huelga autonómica en Canarias

Archivo - Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CESM Canarias ha tildado de "vergonzosa e inaceptable" la oferta cursada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para dar por concluida la huelga autonómica ya que "no responde en absolutamente nada" a su propuesta sobre descansos post-guardia, regularización de la guardia localizada, nocturnidad, planes funcionales o ratios de pacientes.

A juicio del sindicato, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón y Adasat Goya, director del SCS, "han dejado que el conflicto durara meses, han permitido sin reparo alguno que aumentaran las graves consecuencias para pacientes y profesionales y, cuando por fin presentan una propuesta, lo hacen sin una reunión, a través de un email, y con una oferta que demuestra que los médicos y los pacientes les importamos muy poco, que no entienden la gravedad de la situación y, peor aún, que no tienen ninguna intención real de resolverla".

En esa línea expone en una nota que "los pacientes y la ciudadanía en general están hartándose cada vez más con la persistencia de este conflicto" ya que no ha servido "para nada" esperar meses por hacienda para conocer el impacto económico de las medidas.

"Ha sido un paripé absurdo e ilógico, impropio de un gobierno responsable que toma las riendas para solucionar los problemas importantes de sus ciudadanos", señala.

Sobre la oferta concreta de Sanidad , el sindicato expone que no hay "ningún compromiso" en materia de descansos post-guardia ni referencia alguna a la regularización de los médicos que realizan guardias localizadas.

En materia retributiva, por ejemplo, indica que resulta "paradójico" que la administración afirme querer eliminar las guardias de 24 horas y al mismo tiempo implante un sistema de incentivos que "premia" precisamente su acumulación.

"Consideramos una vergüenza que se establezca una tarifa superior a partir de la sexta guardia mensual, cuando una de las reivindicaciones centrales de este conflicto es precisamente que ningún médico se vea obligado a realizar más de cinco guardias presenciales de 24 horas al mes", señala.

"DAÑO ENORME" A PACIENTES Y PROFESIONALES

Los médicos no entienden que desde el Gobierno canario se haya permitido un "daño enorme" a pacientes y profesionales, con un coste económico de unos 150 millones, "y ahora pretenden cerrar el conflicto con una oferta de mínimos que ignora prácticamente todas las medidas que han motivado esta movilización histórica y que, incluso en aquellos pocos aspectos que aborda, lo hace muy por debajo de lo que la situación exige".

CESM Canarias incide en que la oferta es una "falta de respeto" a los médicos, a los pacientes y a los ciudadanos y "no responde a los problemas reales" de la sanidad canaria.

"Los médicos canarios sabemos que merecemos mucho más que esto, merecemos lo que nuestros pacientes y la ciudadanía nos trasladan cada día con su apoyo y reconocimiento", comenta.

Por ello, entiende que ha llegado el momento de que Fernando Clavijo "asuma personalmente la responsabilidad política" y decida si "cumple su palabra" que trasladó a los médicos en 2023 de reunirse con ellos "o si elige mirar hacia otro lado mientras la sanidad pública canaria se deteriora".

Así, el Comité de Huelga de CESM Canarias mantiene todas las movilizaciones convocadas y realizará asambleas en hospitales y centros de salud de todas las islas.

"Los médicos no vamos a dar un paso atrás, todavía están a tiempo de negociar seriamente, pero si deciden seguir por este camino, tendrán que asumir toda la responsabilidad y todas las consecuencias de sus decisiones", comentan, al tiempo que auguran que si el conflicto continúa, serán Clavijo, Monzón y Goya quienes tendrán que "responder a los ciudadanos" por el daño causado.