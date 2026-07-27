La Sinfónica de Tenerife cierra temporada al alza: casi 65.000 espectadores y un 38% más de abonados

Concierto de la orquesta Sinfónica de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sinfónica de Tenerife cierra la temporada 2025/2026 con casi 65.000 espectadores a lo largo del curso, un 11% más que el anterior (6.600), a través de más de 90 actividades públicas, y consolidó además el incremento de personas abonadas, con un incremento del 38%.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha, considera en una nota que la temporada confirma "la consolidación del crecimiento experimentado en los últimos años por un proyecto artístico que cada vez conecta con más personas y refuerza el papel de la Sinfónica como una institución pública abierta a toda la ciudadanía".

En este sentido, Acha subraya que "democratizar el acceso a la cultura ha sido una prioridad desde el inicio del mandato y hoy se ve cómo ese compromiso se traduce en más público, nuevos perfiles de personas abonadas y una presencia creciente de la orquesta en toda la isla y fuera de ella".

Los conciertos de abono y familiares congregaron alrededor de 27.200 espectadores, un 15% más que la temporada anterior.

La programación de abono registró además tres conciertos con todas las localidades vendidas y otros cuatro con una ocupación superior al 90%.

A esta cifra se suman 8.300 escolares que participaron en los conciertos didácticos, 16.450 asistentes a los conciertos extraordinarios y miles de personas que disfrutaron de la actividad de la orquesta en ciclos de cámara, programas universitarios y comunitarios, así como en colaboraciones estables con festivales e instituciones culturales dentro y fuera de Tenerife.

El crecimiento se refleja también en los abonos, que aumentaron un 38% respecto al curso anterior.

La orquesta consolida así una tendencia sostenida de ampliación de su base de público y de fortalecimiento de las distintas modalidades de abono puestas en marcha en los últimos años.

La temporada ha estado marcada además por hitos como el debut de la Sinfónica en el Concertgebouw de Ámsterdam, el anuncio de su regreso al Auditorio Nacional de Música de Madrid en 2027 y la consolidación de su actividad en distintos municipios de la isla.

MÁS ALLÁ DEL AUDITORIO

La temporada ha confirmado que la actividad de la Sinfónica trasciende la programación de abono para extenderse a ámbitos educativos, sociales y comunitarios.

Los conciertos escolares y familiares, el programa 'Música Abierta', desarrollado en hospitales, centros sociosanitarios y otros espacios comunitarios, el ciclo universitario A FULL con la Sinfónica, las actuaciones de Cámara en la Fundación y la consolidación de la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de transporte en colaboración con Titsa, forman parte de un ecosistema de iniciativas que refuerza el compromiso de la formación con la accesibilidad, la mediación cultural y la creación de nuevos públicos.

Concluida la temporada 2025/2026, la Sinfónica prepara ya 'Libertad o destino', la nueva programación de abono que se desarrollará entre septiembre de 2026 y junio de 2027.

La campaña de venta de abonos continúa abierta, al igual que la adquisición de entradas para los distintos conciertos.

Con 18 programas de abono y 20 conciertos, grandes figuras internacionales y nuevas obras de creación contemporánea, 'Libertad o destino' da continuidad al crecimiento artístico, social y territorial de la formación.