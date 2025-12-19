Un submarinista afectado moderado tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en una playa de Tías (Lanzarote)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 19 (EUROPA PRESS)

Un submarinista, de 40 años, ha resultado afectado con síntomas de ahogamiento tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en playa Chica, en Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.07 horas de este viernes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que habían sacado del agua a un submarinista y presentaba síntomas de ahogamiento.

Una vez en el lugar, el personal del SUC comprobó que el afectado tenía síntomas de ahogamiento de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En la resolución de la situación también participaron efectivos del Servicio de Salvamento en Playas.