Suspendidas las actividades culturales programadas en Santa Cruz de Tenerife por la borrasca 'Therese'

Ayuntamiento de Santa Cruz - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la situación meteorológica adversa que afecta a la capital, ha provocado la suspensión de todos los actos y actividades previstos para los próximos días en espacios públicos y equipamientos municipales. La medida, adoptada por el Ayuntamiento por motivos de seguridad, afecta a la totalidad de la agenda cultural, festiva y de ocio inicialmente programada.

Entre las actividades suspendidas se encuentran, de forma resumida, las fiestas populares de El Suculum y El Tablero, el ciclo de conciertos de música sacra 'Vox in Lumine', las actividades infantiles y talleres de las bibliotecas municipales, la programación juvenil de Distrito Joven, las exposiciones y visitas culturales, así como las propuestas escénicas, musicales y cinematográficas en espacios como teatros, auditorios y centros culturales de la ciudad, según ha precisado el consistorio en una nota.

De este modo, queda sin efecto la programación que incluía, entre otros eventos, verbenas, actuaciones musicales y procesiones en los barrios; conciertos de música sacra en distintas parroquias; actividades de animación a la lectura y talleres formativos; sesiones de cine y artes escénicas; así como espectáculos teatrales, conciertos y propuestas familiares distribuidas por diferentes espacios culturales de la capital.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha informado, además, que la agenda cultural será reorganizada y reprogramada una vez finalice la situación de alerta y se restablezcan las condiciones de seguridad, comunicándose oportunamente las nuevas fechas de celebración de aquellas actividades que puedan ser recuperadas.