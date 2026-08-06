El Teide registra un repunte en su actividad sísmica, pero es "baja" la probabilidad de erupción a corto o medio plazo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) ha acordado este jueves realizar, cada tres meses, un seguimiento de la actividad sísmica en la isla de Tenerife ante el aumento de actividad detectada en los últimos meses, si bien los expertos advierten que la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo en la isla sigue siendo "baja".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Ithaiza Domínguez, al término de una reunión celebrada en Tenerife expresamente para analizar la situación del sistema sismovolcánico en la isla. En el encuentro, que ha comenzado en torno a las 10.30 horas, se ha señalado que la isla continúa regitrando "un nivel de actividad superior al que hemos tenido otros años".

"A pesar de que en abril y mayo la actividad no era tan importante, seguía estando por encima de los niveles anteriores", ha señalado Domínguez, que ha recordado que tras una fase "importante" de activación en febrero y marzo, con "bastantes enjambres", se ha vuelto a detectar un nuevo repunte con tres enjambres en junio y julio.

BAJA PROBABILIDAD

Tras el encuentro, el comité ha acordado, asimismo, continuar el seguimiento de la actividad detectada, cada tres meses, ante los registros recientes. "Seguimos considerando que para que haya una erupción volcánica necesitamos una intrusión magmática cortical, cosa que no tenemos, y por tanto la probabilidad de erupción sigue siendo baja a corto o medio plazo, es decir, en un marco de tiempo de semanas y meses", ha advertido Domínguez.

De este modo, para la comunidad científica es "esperable" que continúen produciéndose los enjambres, incluso que algunos de los terremotos puedan llegar a ser sentidos por la población. "Lo preocupante sería que se empezaran a ver eventos a menor profundidad, de mucha mayor magnitud, deformaciones rápidas, y todo eso no se está viendo ahora mismo, por lo tanto no estamos ante una intrusión magmática ni nada parecido", ha añadido.

"Tenemos 20 años de datos y, atendiendo a este registro, el sistema volcánico de Tenerife tiene una erupción cada más de 100 años. Es difícil saber si esto está más cerca o más lejos de una cosa o de otra, pero sí sabemos que ahora estamos por encima en el nivel de actividad que teníamos hace un año, igual que hace un año estábamos por encima de lo que teníamos hace 10", ha concluido Domínguez.