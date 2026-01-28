Telde (Gran Canaria) cierra las playas de Salinetas y Melenara por contaminación marina

Archivo - Cierran Melenara y Salinetas (Gran Canaria) por contaminación marina - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha decretado el cierre temporal de las playas de Salinetas y Melenara, así como la prohibición del baño, tras la recomendación del Servicio Canario de la Salud (SCS) por un nuevo episodio de contaminación marina detectado en el litoral del municipio.

En un comunicado del ayuntamiento, explica que la decisión se adopta después de las actas de Inspección Sanitaria emitidas el 28 de enero de 2026, tras los análisis realizados a las 11.00 y a las 13.10 horas por el Área de Salud de Gran Canaria, en el marco de la vigilancia de las zonas de baño, tras solicitarlo el consistorio.

En las actas se expone que "durante la mañana se detectaron manchas de materia grasa en la superficie del mar, de consistencia grasa y con olor a pescado, en forma de espuma y aceite flotante, localizadas entre las jaulas de cría de lubina situadas frente a la costa de Telde, las zonas de baño de Salinetas y Melenara y el muelle de Taliarte, favorecidas por las condiciones de viento de sur a norte".

Esto motivó que el personal de Salvamento y Socorrismo se desplazara en embarcación hasta las manchas para comprobar su naturaleza, confirmando su origen orgánico.

Por su parte, informan de que la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, con imágenes aéreas, verificó la presencia de esta contaminación superficial en proximidad a las aguas de baño y se procedió al muestreo in situ, quedando los hechos documentados mediante fotografías y vídeos incorporados a las actas oficiales.

Ante esta situación, explica el ayuntamiento, el equipo inspector del SCS ha recomendado "expresamente el cierre de las playas de Salinetas y Melenara, así como de todas" las que pudieran verse afectadas por este nuevo episodio de contaminación de las aguas de baño, además de la abstención del baño, la limpieza de las playas y la investigación del origen de la contaminación, dando traslado de las actas a los organismos competentes.

PIDE ACTUAR

Por otro lado, ante la declaración de contaminación marina, el Ayuntamiento de Telde ha informado formalmente al Gobierno de Canarias la persistencia de la contaminación marina detectada frente al litoral del municipio, que presuntamente vincula a las jaulas de acuicultura instaladas en aguas "de competencia autonómica", por lo que ha requerido al Ejecutivo regional una "intervención urgente".

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha trasladado al Gobierno canario que la "reiteración de estos episodios evidencia que el problema no está resuelto", así como que las medidas anunciadas hasta el momento "no han sido eficaces, alertando además del riesgo ambiental y sanitario que esta situación puede suponer para la población y para el uso seguro" de las playas del municipio.

Asimismo subraya que "la autorización, control, inspección y, en su caso, suspensión de las instalaciones de acuicultura marina corresponden al Gobierno de Canarias", por ello solicita la "adopción inmediata" de cuantas actuaciones técnicas, administrativas, cautelares o sancionadoras sean "necesarias para lograr el cese efectivo" de la contaminación y prevenir daños mayores al medio marino.

Peña ha incidido en que la ciudadanía "necesita respuestas claras y acciones reales, no más anuncios ni soluciones provisionales", por lo que espera una "respuesta inmediata" del Gobierno de Canarias y la "presencia urgente" de técnicos y responsables políticos en la zona afectada para comprobar in situ la situación y coordinar las acciones necesarias que garanticen la protección del litoral y de la salud pública.