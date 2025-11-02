Las temperaturas mínimas aumentarán este lunes en el archipiélago canario, que contará con cielos despejados en general

Archivo - Un grupo de personas en una terraza el día más frío del año en la playa de las Canteras, a 21 de enero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este lunes con cielos despejados, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas podrán registrar ligeros ascensos, pudiéndose alcanzar los 30ºC en puntos del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y este de La Palma, y amplias zonas del sur de Tenerife, y sur, oeste y cumbres de Gran Canaria, donde se podrán rozar los 32º en las islas centrales, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, las mínimas sufrirán ligeros ascensos en las islas montañosas, que podrán ser moderados e incluso notables en el interior de La Palma. Respecto a las máximas, se mantendrán con pocos cambios. De este modo, los termómetros podrán oscilar entre los 32º de máxima en Tenerife y los 19 de mínima en Lanzarote.

El viento soplará de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales, rolando a sureste al final del día.

En el resto de España, las máximas descenderán en regiones mediterráneas, con aumentos en el resto del país que serán más notables en zonas de montaña del centro y norte, llegando a ser localmente notables en la Cantábrica occidental. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares.

La humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos en regiones del nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares. También hay probabilidad de chubascos ocasionales que podrían afectar a las islas y a los litorales de Cataluña, sin descartarse en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería.

Asimismo, se espera nubosidad matinal baja en regiones de la meseta Norte y del extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. Por la tarde el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando precipitaciones a últimas horas en el oeste de la comunidad.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y por la mañana se espera niebla en zonas del Cantábrico, norte de Cataluña y especialmente en Galicia y meseta Norte, donde podrían ser más densas y persistentes.

Respecto al viento, soplará poniente rolando a levante moderado en el Estrecho y Alborán, con viento moderado de componente norte en el resto del Mediterráneo que podría dejar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro. Vientos moderados de componente este en Canarias y de componente sur en Galicia, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales al final. En el resto, se espera viento flojo con intervalos moderados en el Cantábrico.