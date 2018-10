Tenerife acoge el inicio del 'Canarias Surf Film Festival'

Publicado 16/07/2018 17:59:18 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Naturaleza y el Hombre del Cabildo de Tenerife acogerá los próximos días 20 y 21 de julio las primeras actividades del 'Canarias Surf Film Festival', un evento itinerante que recorrerá todas las islas hasta el mes de noviembre.

Este evento conecta a directores de cine de surf y aventuras, deportistas y empresarios del sector para situar al archipiélago como un referente en esta disciplina deportiva.

La consejera insular de Museos, Amaya Conde, ha destacado las múltiples actividades que incluye este festival, con las que desde la corporación se sienten "muy identificados".

Conde animó también a los tinerfeños a conocer el festival, "que será también una gran oportunidad para pasar un día en familia en las instalaciones del museo".

El director del 'Canarias Film Festival', José María Cavero, se ha referido al carácter multidisciplinar del evento, "que no solo muestra aspectos del estilo de vida surfero sino que, sobre todo, tiene un componente muy importante relacionado con la conservación y protección medioambiental".

Canarias Surf Film Festival circulará por las islas con un hilo conductor: un surfero llamado Pancho, que comenzará su periplo los días 20 y 21 de julio en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en Santa Cruz, y los días 27, 28 y 29 del mismo mes se trasladará a Arona para continuar surcando los mares hasta el mes de noviembre en un recorrido en el que visitará La Palma, Lanzarote, el Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura.

En cada puerto en el que desembarque Pancho, habrá noches cargadas de proyecciones de cine, actuaciones musicales, exposiciones, ponencias e invitados especiales.

En su cita del Museo de la Naturaleza y el Hombre se proyectarán películas de diferentes partes del mundo tanto en horario de mañana como de tarde y tendrán lugar diversas actividades relacionadas con el surf.

Así, se incluye un 'market' de diseñadores de moda y tiendas, una zona de gastronomía y una zona infantil, talleres de yoga y medio ambiente, que completarán la oferta del festival en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el viernes entre las 17.00 y las 01.00 horas y el sábado entre las 11.00 y las 01.00 horas.

Arona será la siguiente parada del festival, concretamente del 27 al 29 de julio, para posteriormente ir desembarcando en el resto de islas participantes en esta edición hasta el mes de noviembre, en un recorrido que le llevará a La Palma (2 y 3 de agosto); Lanzarote (9, 10 y 11 de noviembre); El Hierro (22 y 23 de agosto); Gran Canaria (26 y 27 de octubre) y Fuerteventura (entre el 2 y el 4 noviembre).

Durante el Festival se proyectarán en el Museo las siguientes películas: The Outrider, Paradigm Lost, Más Afuera, Lost Track, Colosseum, Equilibrium, Rise & Fall - Story of an adaptive surfer, Simple, Freedom Philippines, A Plastic Ocean, I am Home, Holding On, Lumiére, Ocean Therapy, Alive Sharing the Surf Adventure, Secrets of Desert Point, The Carpenter, Arenity y Melon Grab.