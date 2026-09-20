Tenerife acoge esta semana un hackathon para transformar retos de la economía circular en oportunidades para Canarias - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias impulsará el Hackathon de Ecodiseño y Economía Circular de Canarias 2026, una iniciativa que reunirá a estudiantes, profesionales y emprendedores para desarrollar propuestas aplicables a los desafíos en materia de economía circular del Archipiélago.

El encuentro contará con dos jornadas presenciales, el 26 de septiembre en Tenerife y el 3 de octubre en Gran Canaria, ambas en horario de 09:00 a 20:00 horas, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, ha subrayado la importancia de que la economía circular se traduzca en soluciones concretas para Canarias. "Este encuentro ofrece un espacio para conectar conocimientos, trabajar sobre desafíos reales y convertir las ideas en propuestas aplicables para las islas", ha añadido.

RETOS DE LAS ISLAS

El evento se encuadra en las actuaciones del Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) 2024-2026, que desarrolla la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030. Su planteamiento se alinea con los objetivos de promoción del ecodiseño recogidos en el plan, orientados a reducir la generación de residuos y mejorar el aprovechamiento de los recursos en las islas.

Los retos propuestos abarcan la reducción de los plásticos de un solo uso en eventos y hostelería, la transformación de residuos agrícolas en nuevos productos o modelos de negocio, el impulso de la reparación y la reutilización de productos y la aplicación del ecodiseño para minimizar los residuos del sector turístico. Estos ámbitos permitirán trabajar sobre oportunidades concretas de prevención de residuos y aprovechamiento de recursos locales.

Durante cada jornada, las personas participantes trabajarán en equipos multidisciplinares, desarrollarán sus propuestas con el acompañamiento de profesionales especializados y presentarán sus soluciones ante un jurado. El formato combinará formación, generación de ideas, mentoría, validación y presentación final de los proyectos.

Las propuestas se valorarán atendiendo a su innovación, impacto ambiental, viabilidad y potencial de aplicación en Canarias. Asimismo, está previsto reconocer a las tres mejores propuestas de cada jornada, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases. La clasificación se comunicará en la entrega de premios y se publicará en la web el día siguiente al evento.

PARTICIPACIÓN GRATUITA

El Hackathon está dirigido a estudiantes, profesionales y personas emprendedoras, así como a perfiles creativos, técnicos, científicos, empresariales y jurídicos. La diversidad de conocimientos constituye una parte central del encuentro, que busca reunir perspectivas complementarias para abordar los retos planteados.

La inscripción será gratuita y las plazas estarán limitadas. Las personas interesadas podrán participar individualmente o en equipo, y formalizar su inscripción a través de www.circularcanarias.com.

"Invitamos a quienes quieran aportar ideas para una Canarias más circular a participar en estas jornadas. Queremos que este encuentro sea una oportunidad para aprender, colaborar y demostrar cómo el talento puede contribuir a dar nuevas respuestas a nuestros retos ambientales", ha concluido Montañés.