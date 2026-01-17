Tenerife acudirá a Fitur para consolidar su "liderazgo" con una propuesta turística "más equilibrada y sostenible"

Tenerife acude a Fitur para "consolidar" su liderazgo con una propuesta turística "más equilibrada y sostenible" - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife acudirá a una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, con el objetivo de consolidar su liderazgo turístico, impulsar la sostenibilidad y promover un modelo más equilibrado y competitivo.

La delegación tinerfeña estará encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife Dimple Melwani.

Todos ellos estarán acompañada por 105 empresas expositoras de la isla, entre empresas hoteleras, agencias de viajes y receptivos, empresas de actividades en la naturaleza, turismo activo, empresas de organización de eventos, empresas asociadas a la Tenerife Film Commission, entre otras, junto a las asociaciones representativas como Ashotel y APIT, y una amplia representación de los ayuntamientos de la isla, y el equipo de Turismo de Tenerife.

En una nota de prensa, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, celebra el recibimiento, cada año, de millones de visitantes, siendo el turismo ese el sector que "sostiene el empleo y una parte esencial de la actividad económica", si bien aunque subraya que "el éxito turístico" no puede medirse únicamente en cifras, sino que debe evaluarse también "en términos de bienestar para la población, respeto al territorio y sostenibilidad a largo plazo".

Así, advierte, la presencia de Tenerife en Fitur 2026 servirá para trasladar el compromiso de la Isla con un modelo turístico más responsable y equilibrado.

Dávila ha puesto en valor "el esfuerzo y la decidida apuesta" que se realiza sobre el patrimonio natural de la isla, con medidas que "permiten su disfrute de una forma más ordenada y segura, garantizando su conservación". Asimismo, enfatiza que Tenerife cuenta con importantes ventajas competitivas como su clima privilegiado durante todo el año, la diversidad de paisajes en un territorio reducido, una amplia oferta cultural, deportiva y gastronómica, así como infraestructuras consolidadas y una conectividad aérea de primer nivel.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado que la presencia de Tenerife en Fitur 2026 responde a una estrategia clara que pasa por "consolidar su liderazgo turístico desde la responsabilidad, la sostenibilidad y la competitividad".

"Somos el principal destino canario para el mercado peninsular, concentrando el 45 % de las llegadas, y ese liderazgo implica también asumir el compromiso de evolucionar hacia un modelo más equilibrado y de mayor valor añadido",ha dicho.

Lope Afonso ha señalado que el mercado nacional es "prioritario" para Tenerife por su fidelidad, su cercanía cultural y su creciente interés por experiencias auténticas. De este modo, en Fitur se buscará reforzar el posicionamiento de la islacomo un destino diverso, capaz de ofrecer mucho más que sol y playa, poniendo en valor su naturaleza, el patrimonio cultural, la gastronomía local y la capacidad de la isla para acoger eventos deportivos, culturales y profesionales.

A todo ello ha sumado la apuesta insular por mejorar la oferta de calidad en todas sus vertientes, con una conectividad aérea más amplia y diversa, apostando por un "turismo regenerativo" con impactos positivos en territorio y población.

MERCADO PENINSULAR

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, Tenerife centrará su estrategia turística para el mercado peninsular en 2026 en consolidar el mercado nacional a través de una oferta diversa y diferencial, basada en la sostenibilidad económica, social y ambiental, presente de forma "transversal" en cada las acciones que se diseñan en la isla junto al sector turístico.

Melwani ha enfatizado, asimismo, el valor de las actividades al aire libre, el patrimonio, la cultura y la gastronomía como ejes de una propuesta experiencial respaldada por el talento profesional local y una sólida planta alojativa, con el objetivo de atraer a un perfil de turista que genere mayor valor para el destino y tenga un impacto positivo y regenerativo en la economía de la isla.

Durante la feria, la representación isleña mantendrá alrededor de una treintena de reuniones con turoperadores, cadenas hoteleras e inversores con intereses en la isla, redes de agencias de viajes o líneas aéreas. Es el caso, entre otros operadores nacionales e internacionales, de Air Europa, Ávoris, TAP, Radisson Hotel Group, BA Holidays, Eurostars, Iberia, Iberia Express, Edelweiss, Minube, la CEAV, Vueling, Aena, W2M, Soltour, VECISA, Expedia o Civitatis.

LAS CIFRAS

Destaca el Cabildo que Tenerife es el principal destino canario del mercado peninsular, tanto en llegadas de pasajeros como por la entrada de turismo residente en la península a Canarias, según datos de Frontur analizados por el departamento de Investigación de Turismo de Tenerife.

El balance de entradas del año 2025 en Tenerife, con datos acumulados a noviembre, se mantiene prácticamente como el año anterior, a falta de los datos del mes de diciembre para hacer el balance final. El turismo peninsular representa el 12,7% del total de los turistas entrados en la isla los primeros once meses del año. Una cuota que supera a la media de Canarias (11,6%).

En cuanto al alojamiento, el turismo peninsular aumenta en los hoteles y apartamentos de Tenerife un +1,7% , para un total de 604.208 viajeros entrados, y el turismo canario se mantiene estable (-0,1%), con una cifra de 396.070 viajeros. Desciende el turismo canario de otras islas (-8,6%), con 177.355 viajeros, y crece el turista residente en Tenerife (+8,1%), con un total de 218.715 viajeros.

CONECTIVIDAD

El tráfico nacional ascendió a casi 4,1 millones de pasajeros en el año, un +4% más que en 2024. El tráfico llegado desde Península y Baleares aumentó un +4,9% para un total de casi 2,5 millones de pasajeros en el año.

En concreto, el tráfico peninsular supone el 61,5% del tráfico nacional y el 24% del tráfico total llegado a Tenerife que asciende a 10,5 millones de pasajeros en 2025. El interinsular, que supone el 39% del tráfico nacional de Tenerife, registró un aumento de un +2,7%, para un total de casi 1,6 millones de pasajeros.

La cuota de tráfico que ostenta Tenerife desde Península y Baleares en Canarias representa el 42% del total del tráfico peninsular de llegada al Archipiélago.

Así, Tenerife ha mantenido conectividad a lo largo de 2025 con 23 aeropuertos peninsulares Baleares, además de los aeropuertos canarios. Han conectado 5 nuevos aeropuertos nacionales con la isla, respecto a 2024: Pamplona, Murcia, A Coruña, Badajoz y Melilla (operativa puntual en julio y agosto desde Melilla).