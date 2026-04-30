Tenerife apuntala un crecimiento económico equilibrado: el paro baja del 10% en todas las comarcas

Encuentro del Cabildo de Tenerife con agentes económios para presentar los datos de empleo de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife cerró el primer trimestre del año con una tasa de paro del 8,7%, la menor en los últimos 19 años y por primera vez por debajo de la media nacional, y con todas las comarcas por debajo del 10%.

Así lo recogen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y del Istac hechos públicos este jueves en rueda de prensa por el economista y consultor, José Miguel González, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, el consejero de Empleo, Efraín Medina, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, y el consejero de Juventud, Serafín Mesa.

González ha detallado que el empleo es consecuencia del crecimiento económico y en ese sentido ha resaltado el papel del Cabildo por "propiciarlo" con unas "reglas de juego" que han favorecido también la diversificación económica.

Ha detallado que la isla acaparó en el primer trimestre del año siete de cada diez nuevos empleos generado en Canarias hasta sumar unos 460.000 ocupados lo que ha supuesto "más renta, más PIB y más estructura económica" y en un contexto de incremento de la población activa. "El liderazgo de Tenerife en Canarias no tiene parangón", ha comentado.

Dávila no ha querido referirse a un "milagro económico" en Tenerife y ha defendido la "apuesta" de la corporación por la diversificación económica y por "alinear" a sector público y privado, subrayando el acierto de crear una consejería específica de Innovación para desarrollar los "tractores de la nueva economía".

Ha incidido también en el "dato histórico" del descenso del paro juvenil, que está en el 13%, un descenso acumulado de diez puntos en la tasa general desde que empezó esta legislatura, en la que se han creado 54.000 empleos.

La presidenta ha dicho que el Cabildo "era una locomotora parada" y con un paro juvenil "vergonzoso" --ha obviado el impacto de la pandemia sanitaria en el pasado mandato-- y por ello se puso a toda la institución "en marcha para colocar a Tenerife donde quiere estar".

"Nos hemos conjurado para sacar adelante esta isla y darle el impulso necesario", ha comentado, advirtiendo de que el Cabildo es un "portaaviones" y "si el Cabildo se para la isla está embarrancada".

Aún así ha comentado que no hay que ser "complacientes" ya que "queda mucho por hacer" pero cree que hay que estar "orgullosos" y de que todos, agentes públicos y privado vayan a "remar" en el mismo sentido. "Estos datos no son fruto de la casualidad, hemos creado las condiciones gracias a un Cabildo estable políticamente", ha detallado.

CEOE: UN "DESPEGUE FULGURANTE"

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha reconocido que la isla está "en buenas cifras" y en la "senda de recuperación" de la productividad, con un "despegue fulgurante" gracias a la diversificación económica, la inversión y la atracción de capital extranjero.

Ha valorado que la tasa de paro juvenil "se ha hundido" porque se empieza a "ofrecer empleo sin perder talento" ya que "es muy frustrante" cuando alguien quiere crear una empresa o buscar empleo "y no concuerda con su titulación y tiene que buscarse la vida".

Alfonso ha avanzado que se va a poner en marcha un proyecto conjunto con el Cabildo para el desarrollo de la economía azul y ha sostenido que si se apuntala el turismo como subsector "fundamental" de la economía y mejora su cualificación, el resto de subsectores podrán configurar un desarrollo equilibrado y alejado de "coyunturas".

Juan José Martínez ha destacado que "se empiezan a ver los frutos" del Cabildo por diversificar la economía y ha puesto como ejemplo que si Tenerife fuera una provincia, sería la décima de España en tasa de paro.

Además ha destacado que los 54.000 nuevos empleos creados en este mandato, un total de 5.465 corresponden a sectores vinculados con la innovación, la economía azul, la sostenibilidad, energías renovables o industrias creativas.

En su opinión, esto implica generar "empleo de más calidad, más retribuido y mejor cualificado".

Serafín Mesa ha comentado que la juventud "es el presente" de la isla y por ello desde el Cabildo se les "acompaña" en la búsqueda de empleo con programas como Escuela Tenerife Joven, Ponos Fest o la apuesta por la FP Dual.

Efraín Medina, por su parte, ha resaltado la inversión de 25 millones en Formación y Empleo a lo largo de este mandato y ha resaltado que trabaja para "no dejar escapar ninguna línea de actuación por muy difícil que sea".