Tenerife defiende la creación de comisiones de seguimiento y puntos de información en zonas de sondeos geotérmicos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, junto al resto de administraciones implicadas, ha acordado promover comisiones de seguimiento en municipios de la isla en donde se realicen prospecciones geotérmicas. Se trata de uno de los acuerdos de este viernes en el pleno de la corporación, que han salido adelante en forma moción institucional en favor de los "beneficios económicos, sociales y medioambientales" de este proyecto en la isla.

Energía Geotérmica de Canarias (EGC), la empresa público-privada impulsada por el Cabildo de Tenerife y DISA, contaba con la previsión de iniciar este año en el sur de la isla los primeros sondeos para desarrollar la energía geotérmica. Según adelantaron, las cuadrículas en donde se harían esos primeros sondeos se ubicarían en zona sur --San Miguel, Arona, Granadilla y Vilaflor-- y no incluirían espacios naturales protegidos.

Cada sondeo, con un coste aproximado de unos diez millones, cuenta con una estimación de algo más de dos meses de duración e implica una perforación de algo más de 70 centímetros para llegar hasta los 3.000 metros de profundidad con el fin de encontrar calor y agua a más de 150C.

SOBRE EL ACUERDO

Asimismo, el pleno insular ha acordado este viernes instar a que la ejecución de esta iniciativa se lleve a cabo con la máxima "transparencia y rigor", asegurando una previa difusión de información "completa y comprensible", así como la apertura de canales permanentes de diálogo con la ciudadanía de Vilaflor y, en su caso, de otros municipios en donde se den las condiciones suficientes para la realización de este proyecto.

Además, en particular, se exhorta a los responsables del proyecto a mantener puntualmente informada a la población sobre cada fase de los sondeos y sus resultados, facilitando espacios de consulta y atendiendo las inquietudes vecinales, con el objetivo de que el proceso se desarrolle con pleno conocimiento y participación de la comunidad local.

El acuerdo institucional también insta a la empresa promotora del proyecto, Energía Geotérmica de Canarias, a adoptar todas las medidas necesarias para reducir el impacto del sondeo y compensar a los vecinos colindantes con el terreno donde se efectuarán los trabajos para la exploración geotérmica en Trevejo, y en su caso en otras ubicaciones donde se den las condiciones suficientes para la realización del sondeo.

También se solicita formalmente a la empresa promotora Energía Geotérmica de Canarias, como al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias, a que se comprometan explícitamente a cumplir con las garantías durante el desarrollo proyecto y sus eventuales fases futuras, entre ellas con la apertura de una oficina permanente de atención vecinal en Vilaflor y en otros municipios en los que se realicen los sondeos.

INFORMACIÓN Y EMPLEO LOCAL

La idea de esta última iniciativa es que la oficina sea "punto de información y encuentro" de residentes, para que puedan acudir frente a cualquier consulta, recibir detalles actualizados del proyecto y canalizar la participación ciudadana de una forma presencial y continua.

A ello se suma que las instituciones participantes velen por que cualquier actuación de futura explotación geotérmica, en caso de confirmarse su viabilidad, esté "supeditada a la realización de una nueva evaluación de impacto ambiental específica". Según la moción institucional acordada, dicha evaluación deberá incluir, obligatoriamente, un periodo de información pública y de participación previa de la ciudadanía.

En este marco, además, se insta a priorizar la contratación de mano de obra local, la formación de la juventud del municipio en las actividades presentes y futuras ligadas al proyecto geotérmico y por extensión al sector de energías renovables. Este compromiso implicaría fomentar el empleo local cualificado, dando preferencia a profesionales y trabajadores de los municipios donde se realicen los sondeos en las contrataciones que sean posibles e impulsar programas de capacitación técnica para los jóvenes de la localidad.

Además, la moción acordada también establece que, en cada municipio en donde se realicen prospecciones geotérmicas, deba establecerse una comisión de seguimiento del proyecto geotérmico, con la presencia de Ayuntamientos, Cabildo y el ente Energía Geotérmica de Canarias.